Am Sonntag, 16. Mai wurde die Freiwillige Feuerwehr Laa zu einem Küchenbrand in Laa alarmiert. Vier Fahrzeuge mit mehr als 20 FF-Leuten rückten in kürzester Zeit aus.

„Am angegebenen Ort des Geschehens waren die Bewohner des Hauses sehr verwundert, das die Feuerwehr mit Tatütata vor dem Haus steht. Nach Erkundung der Lage durch den Einsatzleiter und Nachfrage bei der Bereichs-Alarmzentrale in Mistelbach erhielten wir nach kurzer Zeit die Rückmeldung, dass es sich höchstwahrscheinlich um einen Scherzanruf handelt“, schüttelt man bei der FF Laa den Kopf.

Sicherheitshalber wurden Straßen mit ähnlich klingenden Namen abgesucht, jedoch kein Feuer entdeckt. Die zwei bereits ausgerüsteten Atemschutztrupps konnten ihre Masken herunternehmen und die Kameraden rückten wieder ein.

„Lustig fand das niemand“, macht die FF auf ihrer Homepage ihrem Ärger Luft: „ Mehr als 20 Menschen haben sich im Gefahr gebracht, denn jede Alarmfahrt birgt ein erhöhtes Risiko. In der Zeit hätten wir anderen, die unsere Hilfe benötigt hätten nicht sofort helfen können, da die Kräfte der FF Laa bei diesem Einsatz gebunden waren.“

Die Feuerwehrleute stellen ihre Einsatzbereitschaft freiwillig und ohne Vergütung zur Verfügung, also hatten auch diese 24 Menschen am Sonntag ihre Familien überraschend verlassen, um anderen in Not geratenen zu helfen. „Diese Einsatzfahrt stellt einen Wert von über 1.000 Euro dar, würde diese verrechnet werden“, sagt die FF. Die Gelder gehen übrigens in die Ausrüstung und Erhaltung dieser und nicht an die Feuerwehrmitglieder.

„Wir stellen unsere Hilfsbereitschaft freiwillig und kostenlos zur Verfügung und dürfen auch den Respekt erwarten, dass diese nur in Anspruch genommen wird, wenn wirklich jemand Hilfe benötigt und nicht einen Streich spielen möchte“, ärgert man sich bei der FF. Da dieser ‘Streich’ ein Strafrechtsdelikt darstellt, der mit bis zu sechs Monaten Freiheitsentzug geahndet wird, hat die Polizei die Ermittlungen in diese Richtung aufgenommen.

„Wir werden immer, wenn wir gerufen werden, ausfahren um zu helfen, auch wenn jede zweite Ausfahrt ein Streich sein sollte. Denn wir können nicht feststellen, ob es sich beim Anrufer um einen vermeintlichen Scherzbold handelt, oder jemand wirklich Hilfe benötigt“, wir es aber keine Einschränkung der Tätigkeiten geben: „Und das auch weiterhin freiwillig.“