Bezirk Mistelbach: Drei Landessiege auf dem Wasser

Der Kampf mit der Hitze begleitete die Wettkämpfer von Donnerstag bis Samstag bei den Landeswasserleistungsbewerben. „Die Teilnehmer aus dem Bezirk Mistelbach hatten sich in den letzten Monaten gut vorbereitet und beeindruckten in den verschiedensten Disziplinen mit ausgezeichneten Leistungen“, freute sich Wasserdienst-Bezirkssachbearbeiter Martin Pleil. Die Holzzille muss dabei einige hundert Meter stromaufwärts gestangelt werden. Nach einer Wende und der simulierten Rettung einer Person heißt es dann rudern, was das Zeug hält.

Gerald Steyrer holte sich Gold und die Berechtigung zur Teilnahme am Bundesbewerb. Foto: BFKDO Mistelbach

Gerald Steyrer von der Feuerwehr Laa legte das Wasserdienstleistungsabzeichen in Gold erfolgreich ab. Er wurde mit der zweitschnellsten Fahrzeit hervorragender Vierter in der Königsdisziplin. Sein Können bestätigte er erneut in der Zillen-Einer Meisterklasse mit einem 8. Platz. Dank seines ausgezeichneten Ergebnisses qualifizierte er sich für den Bundesbewerb in der Steiermark, der in 14 Tagen ausgetragen wird. Bezirksfeuerwehrkommandant Markus Schuster sowie die Abschnittsfeuerwehrkommandanten Manfred Koch, Harald Schreiber und Harald Schwab gratulierten zu dieser besonderen Leistung.

Gerald Gail und Martin Seiler holten sich den Landessieg. Foto: BFKDO Mistelbach

In der Kategorie Silber mit Alterspunkten holten Gerald Gail und Martin Seiler aus Wilfersdorf den Titel des Landessiegers. Beim Zillen-Einer und in der Meisterklasse ist Muskelkraft und Präzision gefragt. Hier holten sich Ingrid Graf und Sandra Winkler aus Atzelsdorf im Zillen Zweier Bronze und Silber mit Alterspunkte gleich zwei Landessiege. Ingrid Graf erreichte des Weiteren auch den 3. Platz im Zillen Einer der Frauen in der Meisterklasse.

Ein starkes Duo: Gleich mit zwei Landessiegen gehen Ingrid Graf und Sandra Winkler nach Hause. Foto: BFKDO Mistelbach

In der Allgemeinen Klasse Silber ohne Alterspunkte schafften es Claudia Bruckner und Hanna Bruckner aus Wildendürnbach als junge Truppe auf den ausgezeichnete dritten Platz. In Bronze ohne Alterspunkte konnten sich Julia Schindler und Ulrike Steyrer von der FF Laa den vierten Platz sichern. Knapp dahinter landeten Michelle Sinnreich und Anna Weilinger von der FF Bernhardsthal auf dem 5. Rang. Ausgezeichnete Leistungen brachten auch Pfarrer Richard Hansl aus Drasenhofen. Gemeinsam mit Manfred Winna aus Kleinschweinbarth schaffte der Wasserdienstneuling das Bronzene Wasserdienst-Leistungsabzeichen.

Auch die Jugend ist beim Wasserdienst vorne mit dabei: Claudia und Hanna Bruckner aus Wildendürnbach. Foto: BFKDO Mistelbach

Feuerwehrkommandant Harald Schreiber und Verwalter Gerald Kraus sind nun in der Feuerwehr Poysdorf die ersten Träger eines silbernen Wasserdienstleistungsabzeichens. Josef Ott aus Großkrut trat nach jahrelangen Topplatzierungen heuer zu seinem letzten Bewerb an. Ein Dankeschön gilt den zahlreichen Helfern, Bewertern und den Tauchteams, ohne deren Unterstützung die Bewerbe nicht möglich wären. Am Sonntag beim Empfang wurde Gerald Gail aus Wilfersdorf zum Bewerbsleiter für Bezirkswasserdienstbewerbe ernannt.

Ergebnisse

Bronze Frauen ohne Alterspunkte

4. Julia Schindler, Ulrike Steyrer (Laa)

5. Michelle Sinnreich, Anna Weilinger (Bernhardsthal)

Bronze Frauen mit Alterspunkte

1. Ingrid Graf, Sandra Winkler (Atzelsdorf)

Bronze ohne Alterspunkte

24. Alexander Mötz, Gerald Steyrer (Laa)

27. Florian Krammer, Jürgen Pleil (Bullendorf)

62. Martin Bruckner, Christoph Lachinger (Wildendürnbach)

99. Christoph Bucher, Christoph Riener (Bullendorf)

101. Florian-Mika Graf, Josef Graf (Atzelsdorf)

117. Marc Bruckner, David Kantner (Wildendürnbach)

119. Martin Herbst, Leopold Krammer (Bullendorf)

125. Stefan Pleil, Andrea Wiesmann (Bullendorf)

128. Andreas Babor, Christian Harrach (Wildendürnbach)

139. Daniel Pleil, Florian Pleil (Bullendorf)

141. Marcel Kruder, Lukas Schweinberger (Bullendorf)

142. Fabian Koch, Sebastian Schiller (Kottingneusiedl)

144. Dominik Gail, Jonas Steinbauer (Wilfersdorf)

151. Harald Schlifelner, Andreas Schmid (Bernhardsthal)

161. Christoph Hasenhündl, Markus Kaufmann (Laa)

162. Christoph Schweinberger, Sebastian Sieghart (Bullendorf)

177. Rene Bold, René Molnar (Wilfersdorf)

Bronze mit Alterspunkte

12. Gerald Gail, Martin Seiler (Wilfersdorf)

16. Herbert Bruckner, Willibald Kantner (Wildendürnbach)

28. Bernhard Bauer, Wolfgang Hofmeister (Katzelsdorf)

35. Alexander Mahr, Christian Wiesmann (Wildendürnbach)

Silber Frauen ohne Alterspunkte

3. Claudia Bruckner, Hanna Bruckner (Wildendürnbach)

Silber Frauen mit Alterspunkte

1. Ingrid Graf, Sandra Winkler (Atzelsdorf)

Silber ohne Alterspunkte

23. Florian Krammer, Jürgen Pleil (Bullendorf)

47. Markus Kaufmann, Andreas Schindler (Laa)

78. Roland Graf, Thomas Krautstoffel (Bernhardsthal)

84. Stefan Pleil, Andrea Wiesmann (Bullendorf)

96. Martin Bruckner, Florian Schuckert (Wildendürnbach)

99. Andreas Babor, Christian Harrach (Wildendürnbach)

102. Daniel Pleil, Florian Pleil (Bullendorf)

106. Manfred Koch, Benedikt Schiller (Kottingneusiedl)

113. Christoph Schweinberger, Sebastian Sieghart (Bullendorf)

119. Florian-Mika Graf, Josef Graf (Atzelsdorf)

134. Harald Schlifelner, Andreas Schmid (Bernhardsthal)

136. Marcel Kruder, Lukas Schweinberger (Bullendorf)

Silber mit Alterspunkte

1. Gerald Gail, Martin Seiler (Wilfersdorf)

8. Bernhard Bauer, Wolfgang Hofmeister (Katzelsdorf)

14. Herbert Bruckner, Willibald Kantner (Wildendürnbach)

30. Gerald Kraus, Harald Schreiber (Poysdorf)

31. Michael Fürnschuß, Christian Gail (Wilfersdorf)

Meisterklasse mit Alterspunkte

20. Leopold Krammer, Martin Pleil (Bullendorf)

Zillen-Einer Frauen Allgemein

11. Michelle Sinnreich (Bernhardsthal)

14. Julia Schindler (Laa)

Zillen-Einer Allgemein

67. Stefan Pleil (Bullendorf)

136. Roland Graf (Bernhardsthal)

140. Fabian Koch (Kottingneusiedl)

177. Dominik Gail (Wilfersdorf)

182. Thomas Krautstoffel (Bernhardsthal)

187. Andreas Schindler (Laa)

188. Harald Schlifelner (Bernhardsthal)

189. Christian Harrach (Wildendürnbach)

204. Marcel Kruder (Bullendorf)

213. Florian Schuckert (Wildendürnbach)

216. Daniel Pleil (Bullendorf)

222. René Markon (Laa)

224. Florian Pleil (Bullendorf)

Zillen-Einer Allgemein mit Alterspunkte

15. Leopold Krammer (Bullendorf)

30. Wolfgang Hofmeister (Katzelsdorf)

39. Herbert Bruckner (Wildendürnbach)

43. Willibald Kantner (Wildendürnbach)

44. Josef Graf (Atzelsdorf)

54. Manfred Koch (Kottingneusiedl)

58. Josef Ott (Großkrut)

65. Christian Wiesmann (Wildendürnbach)

67. Rene Hobersdorfer (Bullendorf)

Zillen-Einer Frauen Meister mit Alterspunkte

3. Ingrid Graf (Atzelsdorf)

Zillen-Einer Meister

8. Gerald Steyrer (Laa)

Zillen-Einer Meister mit Alterspunkte

12. Martin Seiler (Wilfersdorf)

38. Gerald Gail (Wilfersdorf)

42. Martin Pleil (Bullendorf)

Bronze ohne Alterspunkte / verschiedene Feuerwehren

12. Richard Hansl, Manfred Winna Drasenhofen

Silber ohne Alterspunkte / verschiedene Feuerwehren

14. Manuel Pleil, Mario Weichselbaum (Eichenbrunn)

19. Fabian Koch, Christoph Riener (Kottingneusiedl)

Gold Zillenfahren

31. Martin Seiler (Wilfersdorf)

52. Gerald Gail (Wilfersdorf)

Wasserdienstleistungsabzeichen in Gold

4. Gerald Steyrer (Laa)