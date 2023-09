Eigensicherung bei Autobahneinsätzen wurde geübt

Nach einigen FF-Einsätzen auf der Autobahn in den letzten Wochen wurde am 8. und 11. September der korrekte Aufbau der Absicherung des Einsatzortes, sowie des Verhaltens am Einsatzort geübt. Vorrangig wurden dabei die besonderen Anforderungen bei einem Einsatz geübt.

In der Nachbesprechung wurden auf die Unterschiede zu den Einsätzen auf einer Landesstraße oder in einem Ort besprochen. Dieses Thema ist für die Feuerwehren sehr wichtig, da es um die Sicherheit aller Einsatzkräfte am Einsatzort geht.

Da Einsätze auf der Autobahn immer mit großen Gefahren verbunden sind, muss jeder Kamerad wissen, auf was geachtet werden muss und wie er sich zu Verhalten hat.