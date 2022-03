Pflegestudium: 100 Anmeldungen, viele davon aus dem Weinviertel

Werbung

Bisher gab es im Weinviertel nicht die Möglichkeit das Studium der Gesundheits-und Krankenpflege zu absolvieren. Die Studierenden mussten entweder nach St. Pölten, Krems oder Wiener Neustadt.

"Die Plätze in Mistelbach bieten jetzt für alle Seiten große Vorteile. Wir erreichen Interessierte, denen bis jetzt die Entfernung zu weit war, was den Personen selbst und dem ganzen Pflegesystem hilft und zudem können wir damit hoffentlich einer möglichen Abwanderung in der Region entgegenwirken. Es freut mich, dass es bereits jetzt schon 100 Anmeldungen gibt", so Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister: "In Niederösterreich ist es uns wichtig, klare Maßnahmen und Initiativen umzusetzen. Deshalb haben wir kürzlich das blau-gelbe Pflegepaket präsentiert."

Dieses Paket hat im Wesentlichen zwei Ziele. Das Land will damit die Entscheidung für Interessierte, die sich vorstellen können im Pflegebereich zu arbeiten, einfacher machen und das Angebot attraktiveren. Ein wesentlicher Aspekt des Paketes ist Anreize zu schaffen, dass nach der Ausbildung die Pflegekräfte auch in Niederösterreich arbeiten. Um diese Ziele zu erreichen, sind bereits die Ausbildungsplätze erhöht worden.

Um den Schritt in die Pflegeausbildung zu fördern, müssen die Auszubildenden keine Schulgelder mehr bezahlen und es wird ein neues Prämiensystem eingeführt. Dabei bekommen jene, die eine Ausbildung als Pflegeassistenz oder Pflegefachassistenz machen oder das dreijährige Studium absolvieren, eine monatliche Ausbildungsprämie von 420 Euro.

Die Studierenden werden direkt in der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Mistelbach und somit am Landesklinikum Mistelbach ausgebildet. Im Vollausbau werden 150 Studierende ihr Studium in Mistelbach absolvieren, da das Bachelorstudium insgesamt drei Jahre dauert.

„In Mistelbach werden wichtige Schwerpunkte gesetzt. Die Studierenden werden intensiv in der Pflege von Kindern und Jugendlichen, der Onkologische Pflege sowie der Pflege im Unfall- und Neuro-Rehabilitationsbereich ausgebildet. Die Regionalisierung des FH-Ausbildungsangebots im Bereich Gesundheits- und Krankenpflege ist ein wichtiger Ansatz, um die dringend benötigten Absolventen in der Region zu halten. Die Sicherstellung einer modernen und regional ausgewogenen Gesundheits- und Pflegeversorgung ist eine der ganz zentralen Herausforderungen der Zukunft“, so Teschl-Hofmeister.

