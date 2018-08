Beschenkt werden sollte nämlich ein viel geschätzter Berufskollege, der seit vielen Jahren auch immer wieder am Filmhof Asparn auftritt und dieser Tage seinen stolzen 90. Geburtstag feiert: Horst von Rothmar.

Also taten die Schauspielerkollegen das, was sie am besten konnten und spielten und sangen, was das Zeug hielt. Dazu waren viele gekommen: Vicki Schubert, Michael Rosenberg, Pia Strauß, Doris Hindinger, Alexander Jagsch, Erika Mottl, Rene Velasques und Clemens Aap Lindenberg und Komponist Christian Deix gab einige selbst komponierte Lieder zum besten.