Laa: Stadt fördert wieder Lehrlinge

Möglich wird diese Aktion unter anderem durch die Erste Bank Laa. Dabei wird ein fixer Anteil von der Bank an die Stadt gefördert. Für das Jahr 2022 konnte Direktor Helmut Schwarz 600 Euro an Bürgermeisterin Brigitte Ribisch übergeben. Mit dieser Förderung wird auch sichergestellt, dass Lehrlinge in der Großgemeinde Laa die volle Lehrzeit eingesetzt und im Betrieb gehalten werden. Insgesamt konnte so durch die Stadtgemeinde Laa und die Erste Bank Laa schließlich 3.197,59 Euro Fördergeld ausgezahlt werden.

Erstmals konnte wieder eine feierliche Überreichung dieser Förderbeiträge im Laaer Rathaus durchgeführt werden. Dabei konnten Vertreter der lehrlingsausbildenden Firmen Bäckerei Stoiber, Therme Laa Hotel & Silent Spa, Raiffeisen-Lagerhaus Weinviertel Ost, Fritz GmbH sowie Schüler und Pädagoginnen der Laaer Landesberufsschule begrüßt werden.

„Als Stadt ist es uns besonders wichtig die Lehre zu unterstützen und damit sowohl die Laaer Lehrlinge als auch die Lehrbetriebe in der Gemeinde zu fördern und damit einen Fachkräftezuwachs zu bewirken und Arbeitsplätze zu sichern. Die Erste Bank Laa ist dabei ein wichtiger unterstützender Partner.“ freut sich Bürgermeisterin Brigitte Ribisch.

