Die Coronakrise reißt ein kräftiges Loch in die Finanzen der Gemeinde: Insgesamt fehlen der Gemeinde 461.000 Euro für einen ausgewogenen Gemeindehaushalt im Jahr 2021. Denn Gnadendorfs Gemeindekassa wartet noch auf 296.800 Euro für das aktuelle Budget 2020. Plus der für das Jahr 2021 zusätzlich gebrauchten 162.000 Euro ergibt das die 461.00 Euro. Diese Summe muss jetzt beim Land NÖ angefordert werden, wann und wie viel davon wirklich überwiesen wird, ist noch unbekannt.

„Es gibt heuer und nächstes Jahr viele Gemeinden, denen es so geht wie uns. Da wartet man im Land auf das Gesamtergebnis und entscheidet dann, welche Gemeinden und welche Projekte unterstützt werden“, sagt Bürgermeister Manfred Schulz (ÖVP).

Sobald der Gemeindevorstand wisse, mit wie viel vom Land zu rechnen ist, würden entsprechende Maßnahmen beraten. Er gehe davon aus, dass es bald soweit sei, sagte Schulz auf Anfrage der geschäftsführenden Gemeinderätin Elke Rieder der Gnadendorfer Demokraten GnaDe .

Das größte Problem der Gemeinde: Das Ausbleiben der Ertragsanteile des Landes NÖ: Die sinken um 130.000 Euro auf 865.000 Euro gegenüber dem Voranschlag 2020, was auch zu einem Minus in der operativen Gebarung von 595.000 Euro führt. Die Schulden der Gemeinde liegen bei acht Mio. Euro, wobei 1,5 Mio. Euro aus Projekten stammen, die nicht über Gebühren gedeckt sind.

Wasser und Kanal, also jene Bereiche, die sich über Gebühren selbst tragen müssen, sind ausgeglichen, bei den Friedhöfen gibt es mehr Ausgaben als Einnahmen. Wie es um die Lage der Gemeinde steht, berichtete Kassenverwalterin Anneliese Muth den Gemeinderäten detailliert.

Angepasst an die finanzielle Lage ist die Liste der Projekte, die 2021 umgesetzt werden sollen, kurz. „Das Budget wird beeinflusst von den Vorhaben, die wir von 2020 schon auf 2021 verschoben haben“, sagt Bürgermeister Schulz, der Siedlungsausbau in den Orten der Gemeinde mit hohen Kosten sei im Laufen, entsprechend tue sich auch ein finanzielles Loch im Budget auf. „Deshalb werden wir in den folgenden Jahren versuchen, Projekte wenn möglich zu verschieben.“ Schulz‘ Nachsatz: „Aber es wird nicht allzu viele davon geben.“

Der Beschluss des Gemeindebudgets 2021 erfolgte einstimmig.