Staatzer stürmten die neue PVS energy-Zentrale

„Nach der Firmengründung 2016 hatten wir die Zentrale in Laa und eine Lagerhalle in Pottenhofen. Das war nicht einfach“, erinnert sich Geschäftsführer Anton Smolak. Bei der Suche nach einem Standort, wo alle Teile des Unternehmens konzentriert werden können, fand die PVS energy in Staatz offene Ohren: „Bürgermeister Daniel Fröschl und ich haben das bei einem Achterl Wein ausgehandelt“, fühlten er und sein Geschäftsführerkollege Reinhard Hofer sich sofort in Staatz willkommen.

Knapp zwei Mio. Euro wurden in ein Bürogebäude mit Lagerhalle investiert, dass die Anlage energieneutral ist, ist da selbstverständlich: Am Dach sind 240 kW an Photovoltaik, ein 80 kW-Speicher sorgt dafür, dass der repräsentative Bau auch in der Nacht durchgehend und ohne Ausfälle versorgt wird. „Außerdem werden wir eine öffentliche E-Tankstelle bekommen. Damit ist gesichert, dass wir auch die mit eigenem Strom betreiben können.“

Zusätzlich gibt es noch Wärmepumpen, die 60 kW liefern. Gebaut wurde grundsätzlich als Ziegelbau bzw. in Holzriegelbauweise, die Fußbodenheizung erfolgt über Betonkernaktivierung. Was noch bis ins Frühjahr gebaut werden soll ist ein Halle, für Materialien wie Montageschienen und Kabel.

Kritik übt Smolak an den Netzbetreibern, die aus seiner Sicht zu sehr mit Energieeinspeisekontingenten geizen: „So werden wir die Energiewende nicht schaffen“, sagt der PV-Firmenchef. Die Menschen seien bereit, viel mehr PV-Anlagen zu bauen, als sie Einspeisekontingente bekommen.

Seitens der PVS energy muss man mit Wartezeiten auf die neue PV-Anlage von rund einem halben Jahr rechnen: „Wir können eine 20 kW-Anlage binnen eines Tages errichten“, sagt Geschäftsführer Reinhard Hofer. Unterwegs seien täglich zwei Montagetrupps, täglich würden so durchschnittlich zwei Anlagen gebaut. „Wobei uns dabei besonders die Sicherheit unserer Mitarbeiter wichtig ist“, ergänzt Smolak: „Hofer und ich sind vor drei Jahren auch noch am Dach gestanden und wollten da nicht durchkrachen. Diese Sicherheit wollen wir auch für unsere Leute, dass es zu keinen Arbeitsunfällen kommen kann.“ Die PVS energy hat derzeit 21 Mitarbeiter.

Bei der Eröffnung und dem Tag der offenen Tür am 12. Juli wurden diese von den Besuchern kräftig auf Trab gehalten, denn die ersten Gäste stürmten das Haus schon um 10 Uhr.