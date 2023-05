Fit für Krisen Laa investiert 100.000 Euro in Blackout-Vorsorge

Lesezeit: 2 Min RM Redaktion Mistelbach

Bürgermeisterin Brigitte Ribisch führt laufend Abstimmungsgespräche zu diversen möglichen Krisensituationen, unter anderem mit dem NÖ Zivilschutzverband. Foto: Stadtgemeinde Laa

V on einem weitreichenden und länger andauernden überregionalen Stromausfall – auch Blackout genannt – ist Österreich bisher weitestgehend verschont geblieben. Dennoch gab es schon großflächige stundenlange Ausfälle und deshalb ist Vorbereitung auf diesen Notfall das A und O. In der Stadtgemeinde Laa werden laufend Vorkehrungen auf Krisensituationen getroffen, um dann so gut wie möglich gerüstet zu sein. So wurden nun weitere Strom-Aggregate inklusive Verteilersysteme für die Gemeindeverwaltung und Feuerwehren beschlossen.