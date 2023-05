Musikschule trifft Universität

Darauf aufmerksam geworden, dass 14 Kinder nicht nur auf Sopranblockflöten gemeinsam spielen, besuchte Katharina Lugmayr, Professorin an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien, gemeinsam mit sieben Studierenden den Unterricht in der Volksschule Fallbach/Hagenberg. Sie musizierten gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern der 3. und 4. Klassen unter der Leitung von Musikschullehrerin Elisabeth Hofmann, um einen Einblick in diese neue Art der Kooperationsstunde zu bekommen.

Volksschuldirektorin Eva Brezina sowie Bürgermeister Josef Kerbl, der auch Verbandsobmann der Musikschule Staatz und Umgebung ist, hörten dem Unterricht und dem gemeinsamen Spiel von Schülern, Studierenden und Professorin begeistert zu.

Die Studenten konnten neue Methoden, Zugänge und Erfahrungen sammeln, für die mit Begeisterung und vollster Konzentration spielenden Schüler, war es ein großartiges Erlebnis.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.