Flohmarkt in Gaweinstal für die Kindergesundheit

Interessenten können sie dann gegen eine freie Spende erstehen. Familie Auchmann stellte ihm zur Lagerung und Ausstellung der geschenkten Geräte und Sachen die Räumlichkeiten der ehemaligen Bäckerei am Hauptplatz kostenlos zur Verfügung. Simonovsky überweist die erwirtschafteten freien Spenden an die Kinderkrebsforschung im St. Anna Kinderspital. In den letzten drei Jahren konnte er eine Summe von 23.000 Euro an diese wichtige Gesundheitseinrichtung überweisen.

Jetzt werden aber die Räumlichkeiten am Hauptplatz für ein Geschäft benötigt. „Ich bin der Familie Auchmann dankbar, dass sie mir diese drei Jahre die Räumlichkeiten kostenlos zur Verfügung gestellt haben“ so Simonovsky. „Ohne diese Unterstützung hätte ich nie diese freiwilligen Spenden für die Kinderkrebshilfe erwirtschaften können“. Am Samstag war der letzte Tag des Flohmarktes in den Räumlichkeiten am Hauptplatz. Jetzt macht er einen kleinen Flohmarkt im Wertstoffzentrum Gaweinstal. „Zu den Öffnungszeiten vom Wertstoffzentrum können Sachen abgegeben und auch gegen eine freie Spende erworben werden“, gibt der rastlose Spendensammler zu Gunsten der wichtigen Kinderkrebshilfe bekannt.

Ebenfalls veranstaltet Johann Simonovsky aus Gaweinstal schon seit Jahren ein Tarockturnier. Der Reinerlös aus diesen einmal jährlich stattfindenden Kartenturnieren kommt ebenfalls der Kinderkrebsforschung im St. Anna Kinderspital zugute.