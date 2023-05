FF Schrattenberg feierte neues Auto und Geräte

Wenn die Schrattenberger Freiwillige Feuerwehr feiert, dann gleich ordentlich. Am Wochenende gab es am Samstagabend eine Florianimesse im Feuerwehrhaus mit anschließender Segnung eines neuen Einsatzfahrzeugs und eines sehr leistungsfähigen Stromaggregats. Außerdem segnete Pfarrer Richard Hansl hoch über Schrattenberg, aus einem Korb in 50 Meter Höhe, die Dächer der Ortschaft, damit kein Unwetter, so wie am 24. Juni 2021, 90 Prozent der Dächer zerstört. Er wurde in diese Höhe mittels Teleskopkorb von einem Laaer FF-Fahrzeug gehoben.

Zahlreiche Ehrengäste wie Landtagsabgeordneter Manfred Schulz, Bürgermeister Johann Bauer, Vizebürgermeister Helmut Schwarz und von der Feuerwehr Abschnittsfeuerwehrkommandant Harald Schreiber, Abschnittsfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Alfred Groher, Leiter des Verwaltungsdienstes Manfred Winna und Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Franz Buchmann gaben der Feier einen würdigen Rahmen.

Tags darauf wurde dann mit dem Rad- und Wandertag weitergefeiert

Der Abend wurde auch zur öffentlichen Ehrung und Beförderung diverser Mitglieder der Wehr ob ihrer besonderen Leistungen genutzt: Markus Prosser zum Oberfeuerwehrmann, Markus Kaufmann zum Hauptfeuerwehrmann, Gerhard Wagendristel zum Sachbearbeiter, Horst Frank zum Löschmeister, Johann Graser zum Löschmeister.

Ehrenzeichen für vieljährige Verdienstvolle Tätigkeit auf dem Gebiete des Feuerwehr- und Rettungswesens: 25 Jahre Leopoldine Mayer und Markus Mayer; 60 Jahre Georg Wolf

Dank und Anerkennung für den Katastropheneinsatz 2021 in Schrattenberg: Michelle Scherzer und Freiwillige Feuerwehr Schrattenberg

Verdienstzeichen NÖ Landesfeuerwehrverband - 3. Klasse in Bronze: Thomas Schreiber, Günter Pejcl, Patrick Wiesner

Anlässlich der Fahrzeugsegnung eines neuen Einsatzfahrzeugs und eines leistungsfähigen Stromaggregats für der FF-Schrattenberg wurden auch diverse Beförderungen von FF-Mitgliedern und Ehrungen ausgesprochen. Am Bild: Ehrengäste, Geehrte und Beförderte der FF-Schrattenberg. Foto: Gerhard Brey, Gerhard Brey

