In Drasenhofen stand eine Ackerfläche von rund einem Hektar in Flammen, die Freiwilligen Feuerwehren Drasenhofen und Steinebrunn wurden am Nachmittag zu einem Flurbrand alarmiert. Durch die beiden Feuerwehren wurde sofort ein umfassender Löschangriff mit den beiden Tanklöschfahrzeugen und Feuerpatschen gestartet. Weiters wurde ein Tankanhänger mit 17.000 Liter Wasser angefordert. Mittels Traktor und Ackergerät wurde eine Schneise zur Eindämmung gezogen. Nach einer Stunde konnte Brand aus gegeben werden.

Die FF Ulrichskirchen rückte um die Mittagszeit zu einem Kleinbrand bei der Schlagbrücke aus: "Nach der Lageerkundung durch den örtlichen Feuerwehrkommandanten wurden die Feuerwehren Schleinbach und Kronberg zur Unterstützung nachalarmiert, da ein Kompressor in Vollbrand stand und die Flammen das umliegende Feld sowie einen Windschutz erfassten", sagt ein FF-Sprecher

Mitglieder der FF Ulrichskirchen rückten mit schwerem Atemschutz aus, mit den Tankwägen der FFs Kronberg und Schleinbach wurde ein Wasser-Versorgungspendelverkehr eingerichtet.

Angesichts der extremen Trockenheit mahnen die Feuerwehren zur Vorsicht beim Umgang mit Feuer im Freien: "In Wäldern und in dessen Gefährdungsbereich sind alle brandgefährlichen Tätigkeiten wie z.B. das Hantieren mit offenem Feuer, mit pyrotechnischen Gegenständen oder glimmenden Gegenständen (Zigaretten) bei Strafe verboten", wird auf einen Bescheid der Bezirkshauptmannschaft verwiesen: "Sollten Sie eine Rauchsäule oder einen Brand wahrnehmen, zögern Sie nicht und alarmieren Sie sofort die Feuerwehr über den Notruf 122!"