Alle, die auch bei der Verabschiedung im Mai mit dabei waren, hat Maria Marchhart nach ihrer Rückkehr vom Jakobsweg zu einer Kaffeejause eingeladen. „Egal, ob ich eine WhatsApp-Nachricht oder eine SMS bekam, es war für mich immer bestärkend zu wissen, dass mich viele Menschen gedanklich begleiten“, so Marchhart.

Bürgermeister Thomas Grießl und Ortsvorsteher Manfred Leisser überreichten Marchhart die gravierte Granittafel, die auf dieses besondere Ereignis hinweisen wird. „Es zeugt von unglaublicher Leistung und Willensstärke, 3.720 Kilometer quer durch Europa am Jakobsweg zu gehen“, hebt Leisser hervor. Gatte Franz hat Maria durchs Weinviertel begleitet, die Tochter durch Österreich.

Dann war Maria in Österreich, der Schweiz, Frankreich und Spanien, mal alleine und mal mit anderen Pilgern unterwegs. Begleitet haben sie auch die Vögel, zu denen sie eine besondere Beziehung hat - vor allem zum Buchfink. „Als ich einmal verträumt auf einem breiten Weg ging, hörte ich einen Buchfink. Ich schaute, um ihn zu suchen und dabei ist mir auch ein Wegweiser aufgefallen, der auf einen Seitenweg führte. Man spürte so richtig, die Vögel haben mich am Weg begleitet“, erinnerte sich Marchhart.

Sie schwärmte aber auch von den vielen hilfsbereiten Menschen, „die es auf unserer Welt gibt. Oft musste ich gar nicht fragen und sie wussten, was ich brauche“, erzählt die Pilgerin. Viele interessante Erlebnisse hat sie während der Kaffeejause geschildert.