FPÖ: "Schrattenbergs Bürgermeister droht mit Abbruchbescheid"

Werbung

Am 24. Juni 2021 zog ein verheerendes Hagelunwetter über Schrattenberg und richtete an fast allen Dachflächen Schäden an, kaum ein Dach blieb heil. Jetzt, ein Jahr danach, sind nahezu alle Wohngebäude wieder dicht, in rund 70 Fällen sind von der Straße aus aber noch die Behelfsabdeckungen am Dachstuhl zu sehen.

Entsprechend flatterte bei diesen Eigentümern jetzt ein Brief ins Haus, in dem der Bürgermeister als Baubehörde auf die Bauordnung hinwies, dass "die Verpflichtung (bestehe), dieses in einem der Baubewilligung entsprechenden Zustand zu erhalten". Binnen vier Wochen solle der Eigentümer der Gemeinde bekannt geben, "ob der Schaden an Ihrem Gebäude bereits behoben ist bzw. wann und in welchem Ausmaß die Sanierungsmaßnahmen geplant sind."

Angehängt an den vom Bürgermeister gezeichneten Brief ist ein "Aktenvermerk" über die gesetzliche Regelung in der Bauordnung. Hier findet sich auch der Satz, der von der FPÖ und manchem Schrattenberger als Drohung gesehen wird: "Oder ob das Bauwerk aufgrund der Schäden bzw. Sanierungskosten abgetragen wird."

"Als Baubehörde erster Instanz bin ich verpflichtet, diesen Brief zu schicken", rechtfertigt sich Bauer: Alles andere käme einem Amtsmissbrauch gleich.

Als Drohung sei das nicht zu verstehen: "Wir wollen einfach nur wissen, was Stand der Dinge ist", sagt Bauer. Und nichts Anderes stehe in dem Brief der Baubehörde: "Das ist keine Drohung und kein Abrissbescheid. Wer sowas behauptet wolle nur Unruhe stiften.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.