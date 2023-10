Die kleinste Wehr hat den modernsten Fuhrpark

„Als wir im Frühjahr unser HLF2 in Dienst stellen, hab' ich gesagt: Jetzt kaufen wir uns auch ein neues Mannschaftstransportfahrzeug“, sagt der Kommandant der Feuerwehrwache Frättingsdorf Bernhard Fenz: „Damals wurde ich belächelt. Aber wir haben es geschafft.“ Am 15. Oktober wurde das neue MTF offiziell in den Dienst gestellt und gesegnet.

Diese Neuausstattung des abgesetzten Zuges der FF Mistelbach wurde sehr kontroversiell diskutiert: „Als ich 2019 Feuerwehrkommandant geworden bin, konnte ich mir nicht vorstellen, dass ich ohne Personenschutz nach Frättingsdorf kommen kann“, lacht Mistelbachs FF-Chef Claus Neubauer: Denn das Thema des Fuhrparks des kleinsten Zuges der FF Mistelbach wurde intensiv und emotional diskutiert – und Gesprächsrunden wurden ohne Ergebnis immer wieder abgebrochen: „Das war eine sehr verfahrene Lage“, schildert Neubauer: „Aber allen war klar, dass es eine einsatztaugliche Lösung braucht.“ Eine Lösung gab es erst, als auch der Bürgermeister wechselte. Unter Erich Stubenvoll und dank der guten Argumente von Kommandant Fenz und Stellvertreter Martin Schmidt konnte eine Lösung gefunden: „Wir haben knallhart diskutiert. Jetzt hat Frättingsdorf den modernsten Fuhrpark der Gemeinde“, sagt Neubauer.

„Diese modernste Ausrüstung steht euch auch zu“, attestierte Bürgermeister Erich Stubenvoll: „Als kleinste Feuerwehr der Gemeinde zeigt ihr den größten Einsatz.“ Frättingsdorfer Feuerwehrleute seien bei Einsätzen immer dabei. Und ein MTF ist vielleicht für eine Feuerwehr noch wichtiger als ein HLF: Denn damit werde zu Ausbildungen, Wettbewerben und zur Kameradschaftspflege gefahren.

Detail am Rande: Dank finanzieller Unterstützung von Land und Gemeinde kostete das neue MTF die FF Frättingsdorf gerade einmal 5.000 Euro.

Neue Partner-Feuerwehr

Ein neues Kapitel dieser Kameradschaftspflege wurde gleich nach der Segnung des Fahrzeuges durch Pater Jude Uzukwu aufgeschlagen: Der Feuerwehrzug Frättingsdorf schloss eine Partnerschaft mit der Feuerwehr Vesteboglar, einem Ort 50 Kilometer von Budapest entfernt: Die Wehr hatte das alte Tanklöschfahrzeug der Wehr gekauft, aus der Verkaufsabwicklung entstand eine Freundschaft, die jetzt offiziell besiegelt wurde.