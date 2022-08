Einbrecher gestellt: Vater und Sohn zeigten Courage

Zwei Einbrecher stellten sich schon ziemlich dilettantisch an, als sie am 19. August, kurz nach 1 Uhr in Frättingsdorf in die Pizzeria Dino einbrechen wollten.

Der Pizzeria-Besitzer Besim und Dino Amzaj und sein Sohn überraschten die Einbrecher, es gelang ihnen, den Einbrechern den Fahrzeugschlüssel zum Auto zu entreißen, woraufhin diese die Flucht über die Felder antraten. Die Pizzeria-Besitzer riefen die Polizei, die begann mit ihren Ermittlungen.

Informationen, wonach das Fluchtauto, ein Alfa Romeo mit tschechischem Kennzeichen und die Sachen darin: Kreditkarten, Handys und das Einbruchswerkzeug, gestohlen worden sei, konnte die Polizei nicht bestätigen.

Das Auto ließen die Beamten am Tatort stehen, vielleicht kommt ja einer der Täter zurück, so das Kalkül. Und tatsächlich: Gegen 16.40 Uhr kam einer der verhinderten Einbrecher, um das Fluchtauto abzuholen.

Die Polizei, die auf der Lauer gelegen hatte, ließ die Handschellen klicken und nahm den Mann vorübergehend fest, der Pizzeria-Besitzer und sein Sohn identifizierten den Mann als einen der Einbrecher. Wenig später konnte auch der Zweite geschnappt werden.

Die beiden Tschechen, zwischen 25 und 30 Jahre alt, wurden wegen versuchten Einbruchs auf freiem Fuß angezeigt.

Polizei warnt vor zu viel Heldenmut

Grundsätzlich warnt die Polizei vor zu viel Heldenmut gegenüber Einbrechern: „Das ist ein schmaler Grat“, weiß Bezirkspolizeikommandant-Stellvertreter Andreas Thenner. Derartiges Engagement könne auch schlecht ausgehen, wenn die Täter gewalttätig werden. Er rät zu Vorsicht.

