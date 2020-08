Das Fahrzeug wurde in den letzten Tagen und Wochen in unzähligen Stunden in Eigenregie auf die Bedürfnisse der Feuerwache Frättingsdorf angepasst und ist nun voll einsatzbereit.

Mistelbachs Feuerwehrkommandant Claus Neubauer, freut sich, dieses tolle Fahrzeug gemeinsam mit den Verantwortungsträgern der Stadtgemeinde Mistelbach in den Dienst der Feuerwache Frättingsdorf stellen zu dürfen. „Dieses moderne Fahrzeug trägt einen großen Beitrag zur Sicherheit in der nördlichsten Katastralgemeinde unserer Großgemeinde bei.

Aufgrund der geographischen Lage von Frättingsdorf war es wichtig und sinnvoll, ein Fahrzeug dieser Größe und mit dieser Ausstattung bei der Feuerwache Frättingsdorf zu stationieren. Ich möchte mich für den reibungslosen Ablauf und die wunderbare Zusammenarbeit recht herzlich bei allen Verantwortlichen der Stadt sowie bei meinen Kameraden der Feuerwache Frättingsdorf bedanken! Die Feuerwehrarbeit funktioniert nur durch Teamwork. Dieses Projekt war vom Planungsbeginn bis zur Realisierung geprägt von der Zusammenarbeit, dem Dialog und dem gemeinsamen Willen aller Beteiligten. Nur so konnte diese tolle Lösung gefunden werden!“

Für die reibungslose Zusammenarbeit wurde aber auch von den ebenso anwesenden Gemeindevertretern durch die Bank gelobt: „Im Endeffekt war es eine vorbildliche Zusammenarbeit und Abwicklung, wie man es sich für Feuerwehrangelegenheiten nur wünschen kann. Ich wünsche euch unfallfreie Ausfahrten und das ihr stets alle gesund von den Einsätzen zurückkehrt“, bedankte sich Bürgermeister Erich Stubenvoll (ÖVP). Und Gemeinderat Heinrich Krickl (Liste aktiver Bürger) hob vor allem die perfekte Zusammenarbeit im zuständigen Gemeinderatsausschuss hervor. „Das gesamte Projekt wurde im unter dem Vorsitz von Stadträtin Andrea Hugl (ÖVP) professionell behandelt und Dank der Ausschussvorsitzenden im Vorfeld perfekt vorbereitet!“