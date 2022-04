Mehrparteienhaus wurde nach Zimmerbrand evakuiert .

Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofssiedlung in Frättingsdorf: Kurz vor Mitternacht wurden die Feuerwehren Mistelbach-Stadt, Hörersdorf und Frättingsdorf am Mittwoch, 26. April, zu einem Zimmerbrand beim Bahnhof alarmiert.