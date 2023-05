Laaer Hotel: Noch vor Eröffnung ist der erste Monat ausgebucht

Fast genau vor einem Jahr erfolgte der Aushub des Fundaments, nämlich am 4. Mai 2022. Jetzt steht die Eröffnung des Hotels „freilich“ mit 22 Zimmern und 44 Betten bevor, nämlich am 13. Mai. Das Gebäude steht auf einem Areal, das Beate und Rudolf Schütz dank großer Investitionen aus dem Boden gestampft haben („LaaPlus“) - zuerst entstand das Ärztezentrum, dann folgte der Nahversorger, nun wird noch Wohnraum geschaffen. Das „freilich“ ist als Ergänzung für den Laaer Tourismus gedacht.

„Wir wollen keine Konkurrenz zur Therme Laa sein, sondern einen Alternative“, betont Geschäftsführerin Beate Schütz. Das Self-Check-in-System soll ein einfaches Buchen ermöglichen, angesprochen werden Geschäftsreisende, Radfahrer und Urlauber, die günstiger übernachten und trotzdem die Therme besuchen wollen. E-Bikes werden vor Ort verliehen. „Wir hoffen, dass das auch so aufgeht, wie wir uns das vorstellen. Ich freue mich schon darauf“, sagt Schütz.

Sie sorgen dafür, dass gutes Essen und guter Wein auf den Tisch kommt - und alles technisch einwandfrei funktioniert: das „freilich“-Team. Foto: Isabella Fritsche, Isabella Fritsche e.U.

Das Hotel benötigt damit kein Personal für die Rezeption, für das Restaurant „sind wir gut aufgestellt“, erklärt Schütz. Chefkoch Markus Bruckner und sein Team werden in der Küche einen Lehrling ausbilden, das Service setzt sich aus Profis und Praktikanten zusammen. „Wir haben sieben Tage die Woche offen, auch am Abend. Darauf freuen sich die Leute, denn in Laa haben wenige abends geöffnet“, hört Schütz bisher positives Feedback.

Die Bauphase erlebte einige Umplanungen, zuletzt entschied man: Ein Nebengebäude muss her. Platz wird so für einen zusätzlichen Lebensmittel-Kühlraum geschaffen. Er dient als Abstellplatz für Fahr- und Elektroräder und Lagerraum für Gartenmöbel. Und: „Ein Bereich wird abgetrennt, in dem wir unsere Eisvitrine abstellen werden“, sagt Schütz. Der „Eisgreissler“ wird regelmäßig seine Sorten nach Laa liefern. Zusätzlich wird ein Automat vorzufinden sein, gefüllt mit von Bruckner fertig zubereiteten Speisen zum Mitnehmen.

Der Normalbetrieb wird ab dem 15. Mai starten. Der erste Monat ist schon komplett ausgebucht: Eine Filmcrew wird sich im Hotel einquartieren. „Der Betrieb wird langsam anlaufen können“, ist Schütz froh, dass sich gleich eine ganze Gruppe angemeldet hat.

Eröffnung wird an einen Tag der offenen Tür gekoppelt

Zuvor findet noch das Eröffnungsfest statt, das mit einem Tag der offenen Tür am „LaaPlus“-Areal verbunden wird (13. Mai, ab 10 Uhr): Therapeuten lassen in ihre Praxen und Luksche in ihre Sanitätshaus-Filiale blicken, das Uniqua-Team organisiert für die Kinder eine Hüpfburg und der Laaer Fitnessclub wird mit einem Parcours und Vorführungen zur Bewegung animieren. Mehrere Stationen werden kulinarisch versorgen.

Besucher können an einem Gewinnspiel teilnehmen und als Hauptpreis eine Übernachtung für zwei Personen im „freilich“ ergattern. Jenen, die bereits Elektrofahrzeuge besitzen, winken Vorteilspreise, wenn sie regelmäßig die „LaaPlus“-Ladestation aufsuchen. Die feierliche Eröffnung mit Segnung des Hauses ist um 15 Uhr geplant.

