Mistelbacher Markt als Nahversorger

Außerhalb von pandemiebedingten Lockdowns ist der Markt in der Marktgasse zu einem beliebten Treffpunkt für die Stadtbewohner geworden.

Landtagspräsident Karl Wilfing überzeugte sich beim Mistelbacher Freitagsmarkt vom regionalen Angebot und nutzte den Besuch gleich zum Shoppen. Josef Schimmer

Lena Sattmann, Projektmanagerin Stadtmarketing Mistelbach: „Unser Freitagsmarkt in der Stadtgemeinde Mistelbach ist zum beliebten Treffpunkt in der Stadtgemeinde Mistelbach geworden. Frischemarkt trifft, sofern es Covid erlaubt, auf Kunsthandwerk, Verein, Kulinarik zum Sofortverzehr und Musikgruppen aus der Region“

Frisch, regional & saisonal in den Einkaufskorb

Trotz politisch bedingtem Termindruck hat sich Landtagspräsident Karl Wilfing auf dem Freitagsmarkt umgesehen und gleich ein paar Einkäufe erledigt: „Unser Familienmanagement ist ja zugegebenermaßen so aufgebaut, dass meine Frau die Lebensmitteleinkäufe erledigt. Dies machen wir Großteils im Ort direkt bei den Bauern oder zum Beispiel auch beim Automaten von der Straußenfarm Schwarz in Wetzelsdorf. Bei diesem herrlichen Angebot hier in Mistelbach kann ich allerdings heute nicht widerstehen und habe deshalb auch meinen Korb mitgebracht.“

Der klare Vorteil von Markteinkäufen: Brot und Mehlspeisen, Obst und Gemüse der Saison, herzhafte Fleischprodukte und feines aus der Käserei können direkt von Produzenten rund um Mistelbach – ohne lange Anfahrtszeiten erstanden werden. Das schont das Klima und schafft Arbeitsplätze in der Region.

Noch 2x vor der Winterpause

Vor der Winterpause steht der Freitagsmarkt noch am 10. und am 17. von 8 – 13 Uhr mit Kostbarkeiten aus dem Weinviertel in der Marktgasse offen. Die Aussteller variieren je nach Saison.