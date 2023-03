FFF-Demo in Mistelbach: „Wir sind gekommen, um zu bleiben“

„Danke – Ich möchte einfach Danke sagen!“ Mit diesen Worten eröffnet eine der Hauptorganisatoren Katrin Weber die erste Klimademo Mistelbachs symbolisch um 11:55 Uhr am Hauptplatz. „Wir sind gekommen, um zu bleiben“, fügt sie gleich darauf hinzu. Es werde nicht der letzte Klimastreik gewesen sein.

Unterstützend waren bei der Demo „Scientist For Future“-Vertreter Johannes Tintner-Olifiers, welcher für Fragen der Protestierenden zur Verfügung stand, sowie das Team von You.Best, welches beim Ausfüllen des Wunschbriefkasten half. Jeder Teilnehmer war nämlich aufgerufen, den Grund, warum er anwesend war, in den Wunschbriefkasten zu geben. Themen wie Mülltrennung, die Verpackungsfrage, Politik, Tiersterben und Wirtschaft beschäftigten die Anwesenden.

Mistelbach war die einzige Stadt in NÖ, in der eine Klimastreik stattfand. „Dadurch, dass die vergangen Klimastreiks in den großen Städten waren, entstand das Gefühl, dass dies ein Großstadtthema wäre. Dies ist nicht der Fall, denn Lösungen für Mistelbach müssen in Mistelbach geschaffen werden.“, erklärt Tintner-Olifiers.

Auch mehrere Klassen des BORG Mistelbachs sind mit ihren Lehrern zur Demo gekommen. „Der Klimawandel interessiert mich. Ich kann nicht zusehen, wie Tierarten aussterben.“, erzählen Schülerinnen aus der 5B. Stadträtin Martina Pürkl (Grüne) meint kurz und bündig: „Wir haben es verschissen. Unsere Generation. Wir dürfen aber nicht aufgeben.“

Der zweite Hauptorganisator Gerrit Osabal war mit der Veranstaltung zufrieden und denkt schon an zukünftige Projekte, wie dem nächsten Klimastreik. Auch Katrin Weber stimmt ihm zu: „Es war eine gute Veranstaltung. Wir werden abwarten und weitersehen“.

