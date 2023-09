Mistelbach: Mäßiger Andrang beim Klimastreik

Mistelbach ist kein einfaches Pflaster für die Fridays for Future-Bewegung: Rund 70 Demonstranten zogen am Freitag Nachmittag vom Bahnhof zum Hauptplatz. Wobei das die NÖN-Schätzung ist. Die Polizei hat 50 Personen gezählt, die Organisatoren sprechen von 100 Aktivisten. „Jeder Protest ist wichtig“, ist Fridays for Future FFF-Sprecherin Katrin Weber überzeugt: „Mistelbach hätte es sich verdient, dass 1.000 Leute gekommen wären.“

Ob sie angesichts der doch geringen Zahl enttäuscht ist? „Nein, ich bin begeistert, dass so viele gekommen sind.“ Wichtig war ihr, dass es in Mistelbach nicht nur eine reine Kundgebung am Hauptplatz gibt, sondern dass auch durch die Stadt gezogen wird: „Das hat gibt gleich eine ganz andere Stimmung.“

Woran liegt es, dass es im Weinviertel so schwer ist, Menschen zu finden, die gegen den Klimawandel aufstehen wollen? „Die meisten sind auf ihre kurzfristigen Probleme konzentriert. Aber dass dieser Klimawandel auch bedeutet, dass es in 20 Jahren keine Orangen mehr aus Italien geben wird, weil das Land versteppt ist, daran denken sie nicht“, sagt Weber. Auf diese langfristigen Probleme wiesen auch die Schilder hin: „Rettet das Klima“, „Schützt die Welt, nicht das Geld“ und „Ich bin jung und brauche die Welt“, hielten vor allem die Kinder in die Kamera. Aber auch die älteren Semester macht das die Ignoranz angesichts des Klimawandels wütend: Seien es großflächige Bodenversiegelungsprojekte, wie der in Poysdorf geplante neue Baumarkt des Lagerhauses und fehlender öffentlicher Verkehr in die Orte: „Zu uns kannst du immer mit dem Bus kommen - nur nicht am Wochenende“, erzählten zwei Groß-Schweinbartherinnen: „Unser Demo-Schild nehmen wir jetzt mit in den Bus: Damit man das dort auch sieht“, lachen sie gut gelaunt.

Der Niederkreuzstettner Künstler und Fotograf Didi Sattmann hatte mit seinen Enkerl die Gründe gesammelt, warum Menschen nichts gegen den Klimawandel machen: Aus Ignoranz, weil man nicht an die Folgen glauben will oder weil man schlicht glaubt, ohnmächtig zu sein. Nach jeden verlesenen Scheinargument antworteten die Kinder laut schreiend: „NEIN!“

Aber einen positiven Effekt hatte die Demo für die kleine FFF-Gruppe in Mistelbach doch: gleich mehrere Interessierte sprachen Katrin Weber an, wie man die Bewegung unterstützen kann.

Die FFF-Bewegung wird eigentlich von Schülern getragen. Die fehlten in Mistelbach nahezu gänzlich, jene Kinder, die beim Zug dabei waren, die waren mit ihren Eltern gekommen. Und sie waren es auch, die den vor dem Rathaus abgesperrten Platz nutzten: für ein kleines Kickerl im Stadtzentrum.

Kundgebungen zum Klimasteik-Tag gab es übrigens in den Landeshauptstädten, Pressbaum und eben Mistelbach.