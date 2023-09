Mistelbacher Klimastreik: „Weniger reden, mehr gehen“ lautet das Motto

Der nächste globale Klimastreik steht vor der Tür und „Fridays for Future Mistelbach“ ist dabei (15. September). „Dieses Mal wird es keine Kundgebungen geben. Wir werden in Bewegung sein“, erzählt Hauptorganisatorin Katrin Weber über den Ablauf in Mistelbach. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Mistelbacher Bahnhof. Von dort aus wird in Richtung Hauptplatz marschiert. Der Protest ist angemeldet: Die Straßen werden polizeilich gesperrt und abgesichert werden, um vollkommene Sicherheit zu garantieren.

Beim letzten Mal habe es nicht funktioniert, Schülern die Möglichkeit zum Protest zu geben: Einige Direktoren waren damit nicht einverstanden, dass sie dem Unterricht fernbleiben. Darum beginnt der Streik erst am Nachmittag, damit sowohl Schüler als auch berufstätige Personen leichter teilnehmen können. „Wer kommen wird, steht in den Sternen, die üblichen Verdächtigen werden wahrscheinlich da sein“, spekuliert die Organisatorin.

Arzbergers Tauschmarkt thematisiert Ressourcenverschwendung

Klimakabarettist Hans-Peter Arzberger wird um 15 Uhr mit seinem nicht gewerblichen Ressourcenflohmarkt am Hauptplatz vertreten sein: Jeder bringt etwas hin - und damit im Gegenzug mit. Kleine Dinge wie Haarföns, Kleidungsstücke, Bücher oder Taschen, die funktionieren und gut erhalten sind, tauschen so den Besitzer. Arzberger wird die Gelegenheit nutzen und über Ressourcenverschwendung informieren. Ansonsten sind keine Auftritte geplant: „Wir werden es gemütlich ausklingen lassen. Jeder, der etwas sagen will, wird die Möglichkeit dazu haben. Voraussichtlich 16 Uhr wird der Protest zu Ende gehen“, erklärt Weber.

Würde die Mistelbacher Gruppe eine Klebeaktion auf der Frohner-Kreuzung starten? Aufmerksamkeit bringe es, sagt dazu Weber. Aber ob dies die richtige Form des Protests für Mistelbach sei, bezweifle sie.

Neuzugänge sind mehr als erwünscht

Das Team der „Fridays for Future Mistelbach“ hat sich seit dem letzten Klimastreik nicht verändert oder vergrößert - und freut sich entsprechend auf junge und ältere Menschen, die sich engagieren wollen - bei der Planung im Vorhinein oder bei den Protesten selbst. „Bei Social Media bräuchten wir dringend Unterstützung“, meint Weber. Sie fände es besonders gut, wenn sich der eine oder andere Landwirt anschließen würde. Eltern oder Senioren seien derzeit stark in der Gruppe vertreten. Es sei aber generell im ländlichen Weinviertel schwieriger, Menschen für „Fridays for Future“ zu ermutigen.

Die Mistelbacher Gruppe organisiert zusätzlich am 10. Oktober eine Podiumsdiskussion im Stadtsaal zum Thema „Armut und Reichtum“ und wer die meisten Kosten beim Klimawandel trägt. „Ich denke, dadurch erreichen wir auch die Leute, die mit einem Protest weniger zu tun haben“, erklärt Weber die Motive zu der Veranstaltung. Die Vortragenden sind die Publizistin und Aktivistin Marlene Engelhorn, der Armutsaktivist Thomas Schichtar, der sich an den goldenen Flügel im Parlament geklebt hat, Politikwissenschaftler und Aktivist Alexander Behr sowie Klimarat Walter Hutterer.