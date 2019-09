Recht klein war die „Fridays for Future“-Aktion am 20. September in Mistelbach: Gerade einmal elf Interessierte fanden sich beim Ortsschild am Triftweg bei Maria Rast für ein Foto zur Aktion ein.

„Anschließend haben wir uns in zwei Gruppen aufgeteilt und auf der Grünen Straße, am Kirchenberg, in der Winzerschulgasse, der Waisenhausstraße und der Waldstraße achtlos entsorgten Müll eingesammelt“, erzählt Antonia Brunnhuber. „Nach einer guten Stunde waren drei große Restmüllsäcke, ein Gelber Sack und zwei Kübel mit Glasabfall voll und gemeinsamer Treffpunkt war der Platz vor dem Rathaus.

„Von dort aus sind wir eine Runde am Mistelbacher Hauptplatz spaziert und haben währenddessen eine leicht veränderte Version des bekannten Geburtstagsliedes ,Heute mag es regnen, stürmen oder schneien“ gesungen‘“, so die Mistelbacherin: Unter dem Motto „Dein Ort für die Zukunft - Austria for Future“ sei aufgezeigt worden, dass auch Mistelbach nicht länger auf wirksame Maßnahmen in der Klimapolitik warten kann.

Internationaler Earth Strike am 27. September

Warum war die Aktion in Mistelbach derart klein? „Ich habe relativ spät vom Aktionstag erfahren und hatte nur eine knappe Woche Zeit, um etwas zu organisieren“, erzählt Brandhuber: „Und da war ich überwiegend nicht im Lande.“ Da sie keine Schülerin mehr ist, fehlten ihr auch die Kontakte zu den Mistelbacher Schulen, die Aktion war bewusst überparteilich gehalten.

Was wollen die Aktivisten konkret? „Wir rufen den österreichischen Nationalrat dazu auf, sich am 25. September für die Ausrufung des Klimanotstandes zu entscheiden, um zu zeigen, dass auch unser Land die Klimakrise ernst nimmt und diese in seine Entscheidungen mit einbezieht.“

Wer weiter Zeichen für eine Kehrtwende in der Klimapolitik setzen will, kann das am 27. September beim internationalen Earth Strike in St. Pölten oder Wien tun.