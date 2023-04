Bei der Dreifaltigkeitssäule vor dem Mistelbacher Rathaus sammelten sich vergangenes Wochenende Menschen verschiedenster Religionen, um gemeinsam einen Friedensweg zu gehen. Bei den verschiedenen Stationen wurde gesungen und nachgedacht.

Der Weg begann bei der Dreifaltigkeitssäule, danach ging die Menschenmasse weiter zum Gemeindezentrum der Adventisten in der Hafnerstraße, die nächste Station war die Evangelische Kirche in der Mitscha-Straße, anschließend zogen die Menschen zum Zem-Zem, dem islamischen Gebetshaus, und zum Schluss kamen alle beim Apostelkreuz am Kirchenberg an.

Dieser Weg sei für alle, Christen, Muslime und Bekenntnislose, sagte Diakon Heinz Stadlbacher. „Wir ziehen in den Frieden. Wir setzen ein Zeichen, dass wir den Frieden leben wollen, erklärt Pastor der evangelikalen Freikirche Werner Buser.

Organisatorisch vertreten waren für die röm. kath. Gemeinde Stadtpfarrer Johannes Cornaro und Diakon Heinz Stadlbacher, für die evangelische Gemeinde Pfarrerin Florentine Durel, für die Adventistengemeinde und die Gemeinde der Freikirche Werner Basel und Christian Grassl, sowie Jasmin Rogo für die islamische Gemeinde.

