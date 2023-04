Mega-Benefizkonzert im Mistelbacher Stadtsaal

Brigitta Harrach ist vielfach engagiert. Und wenn sie sich für eine Sache einsetzt, dann brennt sie dafür. Das hat die Lichtquelle-Chefin, die voriges Jahr mit ihrem gesamten Artikelsortiment von Mistelbach in ihren Heimatort Wildendürnbach übersiedelt ist, am Samstag beim von ihr organisierten Benefizkonzert bestens unter Beweis gestellt.

Die Begünstigten der Einnahmen aus dem Benefizkonzert, bei dem ausnahmslos alle Künstler unentgeltlich auftraten, sind Kinder aus Nepal, die finanziell benachteiligt sind und in einfachsten Verhältnissen leben. Es geht um Patenschaften und Unterstützung der Kleinen in den Bereichen Bildung und Gesundheit.

Innerhalb von kürzester Zeit hatte Harrach in Eigeninitiative eine große Anzahl freiwilliger Künstler zur Seite gehabt und das Programm in Zusammenarbeit mit dem künstlerischen Leiter des Benefizkonzerts, Alexander Blach, auf die Beine gestellt. Unter den Musikern fanden sich bekannte Größen aus der Region und aus Wien: Flötistin Karin Leitner, Pianistin Sayoko Akimoto, Petra Mallin (Harfe) und Elizabeth Sarsam (Gesang), Sänger und Gitarrist Joe White Wolf und Anyora Carina am indischen Harmonium, die beiden Sänger Eva Maria Gugganeder und Lukas Rapp, das Gesangstrio FreudenGesang, die junge Band Ironix, Chor con Cor, Sängerin, Songwriterin und Gitarristin Margot Selina, Pianistin und Komponistin Carmen Cristina, Sänger Hannes Rathammer und Sänger und Gitarrist Hannes Wiesinger.

All diesen Künstlern ist es in knapp fünf Stunden gelungen, das Publikum mit einem abwechslungsreichen Programm durch die verschiedenen Genres zu verzaubern. Vom Austropop zum Mantragesang, von der klassischen hin zur modernen Pianomusik und vom Zauber der zarten Harfenklänge zur Verzauberung durch unterschiedliche Flöten.

Vereinsobmann Tom Stuppner, der wegen der besonderen Veranstaltung aus Salzburg angereist war, und Brigitta Harrach führten spontan und herzlich durch das Programm. Die Standing Ovations zu Ende des Konzerts ließen die Begeisterung beim Publikums spüren.

www.himalaya-development.org

