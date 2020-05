Bei einem Abbiegemanöver auf der Kreuzung einer Landes- und einer Gemeindestraße kam es laut Rotem Kreuz zum Zusammenstoß der beiden Pkw. Die Fahrzeuge gerieten in Vollbrand.

In einem Wagen befand sich eine vierköpfige Familie, in dem anderen ein Senior. Wie ein Sprecher des Roten Kreuzes mitteilte, kam ein Rettungswagen zufällig an der Unfallstelle vorbei und leistete gemeinsam mit Passanten Ersthilfe. Nachdem die Verletzten aus den Fahrzeugwracks geborgen waren, kam es in beiden Autos zu Explosionen.

Der 19-jährige Lenker wurde nach Angaben des ÖAMTC mit leichten Blessuren ins Landesklinikum Mistelbach gebracht, seine 19-jährige schwer verletzte Schwester transportiere der Notarzthubschrauber "Christophorus 9" ins Wiener AKH. Der Helikopter "Martin 5" flog Vater und Mutter ins Universitätsklinikum Krems, der 62-jährige Lenker des anderen Pkw wurde mit "Christophorus 3" ins Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen. Das Rote Kreuz beurteilte die schweren Verletzungen aller als "lebensgefährlich".