Gaweinstal: Frühjahrskonzert mit neuem Obmann

Bürgermeisterin Birgit Boyer, Gemeinderäte unter den Zuschauern aber auch in der Musikgruppe sowie musikalische Leiter und Mitglieder anderer Musikkapellen waren unter den Zuschauern. Auch der Obmannstellvertreter der Bezirksarbeitsgemeinschaft Herbert Kandler war unter den Zuhörern.

Die musikalische Leitung hatte Fritz Rauch inne, gespielt wurde mit Blasinstrumenten und Schlagwerk. Alle Musiker zeigten genauen Einsatz und hochwertiges musikalisches Können. Geboten wurden unter vielen anderen Stücken der Marsch Musikantengrüße von Josef Hancl, ein Medley aus „My fair Lady“ und „Mah na mah na“ mit der Solistin am Baritonsaxophon Julia Mayer. Erstmalig vor Publikum trat auch das Nachwuchsorchester der Musikschule Staatz, die Gaunerbande, auf. Sie zeigten, dass sie schon in ihrem jugendlichen Alter die Musikinstrumente ausgezeichnet zum Klingen bringen können.

Anfang März fand die Jahresversammlung mit Neuwahlen statt. Der langjährige Obmann Josef Wiesinger legte das Amt aus Altersgründen zurück. Seit 1974 ist er aktiver Musiker, seit neun Jahre war er jetzt Obmann „Ich bin jetzt im Pensionsalter und da wollte ich, dass die verantwortungsvolle Obmannschaft in jüngere Hände gelegt wird“ so Josef Wiesinger. Es war ihm immer eine Freude, als aktiver Musiker dem Musikverein vorzustehen. „Ich werde aber noch weiter mit meiner Klarinette aktives Mitglied als Dorfmusikant bleiben“. Für seine administrativen aber auch musikalischen Leistungen wurde er jetzt Ehrenobmann und vom Blasmusikverband mit der Ehrennadel in Bronze ausgezeichnet.

Als neuer Obmann stellte sich Gerhard Höbinger den Zuhörern vor. Er erhielt für seine 15-jährige aktive Musikausübung die Ehrung, Josef Graf wurde Ehrenmitglied. Sophia Holzmann schaffte mit ausgezeichnetem Erfolg das Leistungsabzeichen in Bronze, Verena Schöfnagl das Leistungsabzeichen in Gold.

