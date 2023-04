Klaus Lahner übernimmt die Big Band Ladendorf

Den Beginn machten die Windkids, das Nachwuchs-Orchester des MV Ladendorf. Die begabten Jungmusiker zeigten sich von der besten Seite und gaben bekannte Lieder wie „Funkytown“ zum Besten. Im Anschluss folgte die BBL – Big Band Ladendorf. Vor mittlerweile zehn Jahren stampfte Josef Zohmann diese Gruppierung aus dem Boden und seither ist sie fixer Bestandteil des Frühlingskonzertes. Nach drei der sechs Nummern der Big Band hieß es jedoch Abschied nehmen. Josef Zohmann übergab das Zepter an Klaus Lahner, der fortan die Leitung übernimmt. Voller Begeisterung verlangten die Leute eine Zugabe, die der scheidende BBL-Leiter Josef Zohmann ein letztes Mal dirigierte. „Wir sind Josef unendlich dankbar. Was er hier auf die Beine gestellt hat, ist faszinierend und mit Klaus Lahner hat er für eine tolle Nachfolge gesorgt“, meinte Obmann-Stellvertreter Josef Mayer in seiner Dankesrede.

Nach einer Pause kamen die Jüngsten dran: Die Bläserklasse der Volksschule Ladendorf durfte ihr Können allen präsentieren. Der Spaß und die Freude am Musizieren schwappte sichtlich auf das Publikum über, denn die Bläserklasse hatte auch ein besonderes Musikstück zum Mitmachen im Programm, bei dem die ein oder andere Besucherin ins Schwitzen kam.

Der Höhepunkt des Konzertabends stellte dann das Konzert des Musikvereines Ladendorf dar. Ein breites Potpourri an Musikrichtungen wurde vom 45-Personen-Orchester dargebracht. Vom spanischen Paso Doble bis hin zum Frühlingswalzer (vom lokalen Komponisten Markus Rischawy) reichte das musikalische Spektrum. Eine weitere Besonderheit hatte sich Kapellmeister Norbert Schmiedbauer ausgedacht, denn mit Viktoria Kremsl bereicherte eine Blockflöten-Solistin das Programm. „Wer bis jetzt dachte, dass die Blockflöte nur ein Einsteigerinstrument ist, der wird von Viki jetzt gleich eines Besseren belehrt“, scherzte Schmiedbauer. Der tobende Applaus des Publikums nach dem Stück gab ihm wohl recht.

„Wir sind sehr glücklich, dass dieses Konzert so gut angekommen ist. Unser Ziel ist es nun, dass wir bis zum Herbst abermals ein unvergessliches Programm auf die Beine stellen werden, sodass wir wieder einen vollen Gemeindesaal haben werden“, war Obfrau Eva-Maria Mantler sehr glücklich.

