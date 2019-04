Die Feuerwehr Poysbrunn lud am 27. April zum Frühlingsball in die Sporthalle Poysbrunn ein.

Feuerwehrkommandant Markus Schrempf dankte im Besonderen dem Deko-Damenteam, das dafür zuständig war, die Sporthalle in frühlingshaftem Glanz zu verzaubern. Maria Riemerth und Marion Hirtl sorgten mit dem selbst gemachten Rotweinlikör auch für die Damenspende. Die Tanzband No Escape unter der Leitung von Harald Killer ist Fixpunkt am Feuerwehrball.

Unter den Gästen auch Bürgermeister Thomas Grießl und Stadtrat David Jilli, der als Feuerwehrmitglied natürlich selbstverständlich beim Ball mit dabei war. Auch die Feuerwehrmitglieder aus Falkenstein unter Kommandant Stellvertreter Andreas Schimpf waren unter den Gästen.

Das Gasthaus Schreiber sorgte für das Catering und Johann Wittmann hatte die Weinbar übernommen. Weinbarhit waren die beiden Rosegetränke Rosamunde und der neue Pink Summer: Neu war auch die VIP-Lounge für Raucher. Für alle war sehr angenehm, dass im Festsaal nicht geraucht wurde.

Als Alternative bekamen die Raucher gleich angrenzend ein sehr einladend gestaltetes Zelt.

Ein besonderes Highlight der Versteigerung sind alljährlich die Tortenspezialitäten der Poysbrunn Frauen, die damit für einen sehr genussvollen Feuerwehrball sorgten.