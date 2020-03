Standing Ovations für Musikschuldirektor in Staatz .

„Ich hab ja nur meine Arbeit gemacht!“ Sichtlich gerührt quittierte der Staatzer Musikschuldirektor Herbert Frühwirth die minutenlangen Standing Ovations, als er an seinem letzten Arbeitstag Freunde, Musikschullehrer und Partner zu seiner Pensionierungsfeier eingeladen hatte: „Ich wurde in den letzten paar Jahren immer wieder gefragt, ob ich schon in Pension sei, oder wie lang ich noch habe. Als einer gefragt hat, warum ich nicht gehe, hab ich zu überlegen begonnen“, erzählt Frühwirth.