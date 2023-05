Bezirk Mistelbach: Alle hoffen auf Frieden und kaum einer glaubt daran

„Man kann es ja auch positiv sehen“, sagt Bezirksvorsitzende und Nationalrätin Melanie Erasim: „Wir haben drei Persönlichkeiten, denen die Mitglieder gleichermaßen zutrauen, die Sozialdemokratie in die richtige Richtung zu führen.“ Aber: Für sie habe es trotzdem einen klaren Gewinner gegeben. „3.000 Stimmen sind für mich kein knappes Ergebnis“, sagt Erasim, die sich schon früh auf Hans-Peter Doskozil als Favoriten festgelegt hat. Von ihm erwartet sich die Rabensburgerin einen Weg des Miteinanders und starke Politik auch für ländliche Regionen wie dem Weinviertel.

Was wäre gewesen, wenn Andreas Babler die meisten Stimmen bekommen hätte? „Dann hätte ich beim Bundesparteitag ihn gewählt. Ich habe immer klar gesagt, dass ich den Gewinner der Mitgliederbefragung auch dort unterstützen werde.“ Nachsatz: „Dass mein Favorit gewonnen hat, ist natürlich erfreulich.“ Dass es jetzt eine Kampfabstimmung beim Bundesparteitag gibt, nimmt sie zur Kenntnis: „Ich hätte es anders gemacht.“ Bei ihr wäre der Erstgereihte auch automatisch der Spitzenkandidat gewesen. Droht eine Spaltung? „Ich gehe davon aus, dass der Gewinner auf den Unterlegenen zugehen wird. Doskozil und Babler sind Personen, mit denen man einen gemeinsamen Weg in die Zukunft finden kann“, sagt die Nationalrätin.

Fürchtet sie eigentlich Konsequenzen für ihre politische Laufbahn, wenn nicht Doskozil, sondern Andreas Babler Bundesvorsitzender wird? Nein, sagt Melanie Erasim: „Ich werde im Wahlkreis Weinviertel gewählt und die Landesliste wird von der Landespartei erstellt. Und in beiden Bereichen orte ich eine klare Mehrheit für Doskozil.“ Babler brauche in diesem Fall zudem tatkräftige Unterstützung in den Regionen.

Einen Imageverlust durch das Politgezerre rund um den Parteivorsitz sieht Erasim nicht: „Es wurde noch nie so viel über die SPÖ und ihre Ziele diskutiert. Außerdem sei keine Partei fehlerlos, verweist sie auf vergangene Turbulenzen bei ÖVP und SPÖ: „Politik hängt immer von den handelnden Personen ab. Wenn die es schaffen, einen gemeinsamen Weg zu gehen, glaube ich, dass wir im Endeffekt sogar positive Auswirkungen haben werden.“ Und irgendwann seien Geschichten um Giraffen als Kandidaten und Richtungsstreitigkeiten zwischen Kandidaten nur noch nette Anekdoten.

Ortsvorsitzende sehen in Diskussion eine Katastrophe

Weniger erfreut über die weiterhin unklaren Verhältnisse sind die SPÖ-Bürgermeister und Ortsparteivorsitzenden, wie eine NÖN-Unfrage zeigte. „Es ist katastrophal, die Partei hat sich gedrittelt“, analysiert Hausbrunns Bürgermeister Mario Gaider: Er unterstütze weiter Hans-Peter Doskozil, dem er zutraut, die Probleme der SPÖ zu lösen. „Babler ist ein super Kerl, aber ich kenne ihn zu wenig. Und vielen ist er zu links.“ Wenn der Parteivorsitzender würde, „dann können wir einpacken,“ Doskozil sei hingegen ein Kandidat, der die breite Masse erreichen könne.

Hausbrunns Bürgermeister Mario Gaider fürchtet negative Auswirkungen, sollte Babler gewinnen. Foto: Foto:

„Die Lage ist nicht ideal“, sagt Rabensburgs Bürgermeister Wolfram Erasim: „Es wäre zu hoffen, dass nach dem Parteitag Ruhe einkehrt - erwarten tu ich das aber nicht“, gesteht das Rabensburger SPÖ-Urgestein. Auch er glaubt, dass die Partei mit dem burgenländischen Landeshauptmann bei Wahlen mehr punkten könnte, als mit dem Traiskirchner Bürgermeister: „Mit Babler würde die Partei auf 15 Prozent fallen.“ Eine Lösung für ihn wäre eine Ämterteilung: Doskozil als Kanzlerkandidat und Babler als Parteivorsitzender. Damit könnte man die Lager beider Kandidaten wieder vereinen.

Rabensburgs Bürgermeister Wolfram Erasim würde eine Ämterteilung bevorzugen. Foto: Foto:

Kein Problem mit der laufenden Diskussion hat Adolf Schmid, Chef der Großharraser Sozialdemokraten: „Das ist ein ganz normaler demokratischer Prozess, wie er zu einer pluralistisch aufgestellten Partei gehört.“ Er persönlich hatte Pamela Rendi-Wagner unterstützt, das Ergebnis sei zu respektieren, wobei ihm Doskozil doch zu populistisch ist: „Ich kann mit beiden Kandidaten gut leben. Es ist nicht so, dass ich wegen einem der beiden die Partei verlassen wollen würde.

„Ich brauche nicht noch eine Wahl, für mich steht der Sieger fest“, ist Asparns SPÖ-Vorsitzende Susi Seidl kein Fan der Kampfabstimmung: „Ein Hundertstel Vorsprung ist ein Vorsprung. Das ist Demokratie!“ Gut würde die Asparnerin finden, wenn der neue Vorsitzende dann den Unterlegenen als Stellvertreter an Bord holt: „Jetzt wäre ein Miteinander an der Parteispitze gefragt.“ Seidls Nachsatz: „Und ein neuer Bundesgeschäftsführer!“ In Christian Deutsch sehen viele Funktionäre eine der Ursachen für die Führungskrise in der Sozialdemokratie.

Susi Seidl, SPÖ-Chefin in Asparn, hofft auf eine Zusammenarbeit Babler/Doskozil. Und auf einen neuen Bundesgeschäftsführer. Foto: Michael Pfabigan

Kein Blatt vor den Mund nimmt sich Paul Janott, Parteivorsitzender in Bockfließ: „Das ist eine ganz große Katastrophe, das ist ein Witz, was da abläuft!“Und ehrlich gesagt, habe er sich dieses Chaos nach der Mitgliederbefragung auch erwartet. Wenn Babler trotz Kampfabstimmung nicht gewinnt, werde „er weiter rumoren, dass die Tür nicht zu geht“. Und Doskozil habe zwar 33,7 Prozent der Stimmen bekommen, aber auch 40 Prozent der Schuld daran, wie die Situation in der Partei derzeit sei. Auch Janott sieht Vorteile darin, wenn Babler und Doskozil in Zukunft zusammenarbeiten würden: „Dann hätten wir in zwei, drei Jahren wieder ein starkes Team“, sagt der Bockfließer.

Paul Janott aus Bockfließ hofft auf eine Zusammenarbeit der beiden Vorsitzkandidaten nach der Stichwahl. Foto: Michael Pfabigan

Einig sind sich übrigens die meisten Funktionäre, dass hinter der ganzen Diskussion die Wiener SPÖ steht, die nicht zulassen will, dass Doskozil Parteivorsitzender wird. „Bruno Kreisky wurde auch nicht von den Wienern unterstützt und wurde trotzdem Parteivorsitzender“, sagen die Funktionäre.

Nicht zur Vorsitzdiskussion äußern will sich Kreuzstettens Bürgermeister Adi Viktorik: „Ich bin Bürgermeister und kein Politiker“, sagt er: „Wenn's mich fragen, was ich davon halte, dann sag ich den Leuten: Denkt's selber darüber nach.“ Er sei seit vier Wochen auf Sardinien, habe noch zwei Wochen vor sich und sei froh, dass er von der laufenden Diskussion nichts mitbekommt, lacht der Urlauber.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.