Herbert Nowohradsky und der Verein „Die Österreichische Bernsteinstraße“ sind unzertrennbar miteinander verbunden. Er gilt als Initiator des Projektes Bernsteinstraße in Niederösterreich. Seit der Gründung des Vereins vor mehr als 17 Jahren ist Herbert Nowohradsky dabei und stand der Initiative seit der Konstituierung des Vereins am 16. März 2001 als Obmann vor – stets bei allen äußerst beliebt und von allen geschätzt. Nun zieht er sich in seiner Funktion als Obmann zurück, Angela Baumgartner übernimmt die Funktion als Obfrau des Vereins.

Nowohradsky: "War wunderbare Zeit"

„Es war eine wunderbare Zeit, in der wir vieles bewirken und bewegen konnten“, so Herbert Nowohradsky, der dem Verein „Die Österreichische Bernsteinstraße“ auch weiterhin als Vorstandsmitglied erhalten bleibt. Unzählige erfolgreiche Aktivitäten und Projekte konnten in seiner Ära abgewickelt und umgesetzt werden, so zB das internationale Projekt R.O.M.E, viele Bernsteinausstellungen, Buch- und Filmprojekte, die Einführung des touristischen Kinder- und Familienprogramms Betty Bernstein, der Relaunch des Familienmaskottchens Betty Bernstein sowie das interaktive Kindermusical rund um das Mädchen mit den roten Zöpfen und dem Zauberbernstein.

Angela Baumgartner, Bürgermeisterin der Gemeinde Sulz im Weinviertel und Abgeordnete zum Nationalrat, übernimmt nun die Funktion als Obfrau des Vereins. Die Weinviertlerin ist tief mit ihrer Heimat verwurzelt und als Mutter von zwei Söhnen bestens als Obfrau für den Verein geeignet. Gemeinsam mit Geschäftsführerin Sophie Doppler plant sie bereits die Maßnahmen für die kommende Saison 2019.

„Zwei zentrale Maßnahmen für 2019 sind die Erstellung einer neuen Drucksorte bzw. eines Magazins sowie die Überarbeitung der Website www.betty-bernstein.at, wobei hier der Fokus auf die Optimierung für mobile Endgeräte gelegt werden soll“, so Sophie Doppler. Hannes Weitschacher, Geschäftsführer der Weinviertel Tourismus GmbH, sieht den Verein als wichtigen Partner und sicherte seine weitere Unterstützung zu, damit auch künftig viele Familien gemeinsam mit Betty Bernstein das Weinviertel erkunden werden.