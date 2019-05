Führungswechsel bei der Mistelbacher Volkshochschule: Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung übergab Alfred Weidlich seine Obmannschaft an Iris Sroufek. Neu im Vorstand ist auch Heidemarie Winna. Sie übernimmt die Funktion der Schriftführer-Stellvertreterin.

Auch Martina Buchinger, die ab August die Büroleitung übernehmen wird, wurde offiziell begrüßt. Weidlich bedankte sich bei den Mitarbeiterinnen im Büro, allen voran Verena Schodl für deren produktive und sehr erfolgreiche Arbeit und berichtete über die zahlreichen Aktivitäten im Jahr 2018.

Weidlich betonte die hohe Qualität mit der Schlüsselkompetenzen (Sprachen, Digitale Kompetenz, Lernkompetenz, Gesundheit, Gesellschafts-, Bürger- und Selbstkompetenz, Eigeninitiative, Kulturbewusstsein und kulturelle Ausdrucksfähigkeit) durch die Volkshochschule Mistelbach an 5.126 Teilnehmerinnen der VHS-Veranstaltungen weitergegeben werden. Allein im Kurssektor konnten 1.821 Personen Fachkenntnisse und Fertigkeiten vermittelt werden.

Mehr Geld für VHS in anderen Gemeinden

Damit das umfangreiche Leistungsangebot den Bürgerinnen der Region auch in Zukunft angeboten werden kann, sei es notwendig, die Arbeit der VHS ernst zu nehmen und diese so wie andere Bildungseinrichtungen zu behandeln. Dazu stellt Weidlich unmissverständlich fest: „Wenn andere Schulen jährlich etwa 250.000 Euro Förderung erhalten, ist es an der Zeit, die mit dem kommunalpolitischen Bildungsauftrag versehene VHS Mistelbach in gleicher Weise zu unterstützen.“

In anderen NÖ Gemeinden würden vergleichbare Volkshochschulen jährlich zwischen 50.000 und 150.000 Euro von der Gemeinde erhalten, um ihren Bildungsauftrag zu erfüllen. „Der entsprechende Antrag wurde den verantwortlichen Gemeinderäten bereits vor Monaten übermittelt“, sagt Weidlich, eine Reaktion oder einen Beschluss im Gemeinderat gäbe es aber nicht. Mistelbach fördert die Volkshochschule jährlich mit, für Weidlich, lächerlichen 4.500 Euro.

Die neue Obfrau Iris Sroufek, die eine langjährige Erfahrung als Pädagogin im Bereich der Berufsausbildung sowie als Erwachsenenbildnerin mitbringt, beginnt jedenfalls motiviert mit der Umsetzung des kommunal-politischen Bildungsauftrags im Bereich der Erwachsenenbildung.