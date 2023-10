Großengersdorf kauft sich ein Stück Pillichsdorf. Die Nachbargemeinde war an den Pillichsdorfer Gemeinderat herangetreten, ein Stück eines Gemeindefeldes zu kaufen: Denn Großengersdorf will an der westlichen Ortseinfahrt einen Fahrbahnteiler errichten und die Gemeindegrenze verläuft an dieser Stelle genau nach der Ortstafel. Betroffen sind insgesamt fünf Grundstücke südlich der Straße L12 zwischen beiden Orten. Gebaut werden sollen der Fahrbahnteiler und ein Begleitweg.

Der Gemeinderat stimmte dem Grundverkauf zu, der Kaufvertrag wird erst erstellt, wenn das Straßenbauprojekt entsprechend vermessen ist und klar ist, wie viel Platz tatsächlich benötigt wird.

Die Gemeindegrenzen ändern sich durch den Grundkauf der Nachbargemeinde übrigens nicht.