Standing Ovations nach „James Bond“ und Co für den MV Poysdorf

Die Musiker, die Techniker und vor allem der alles verbindende Kapellmeister Richard Jauk leisteten großartige Arbeit. Roman Schreiber und Christian Kernreiter sorgten für den Zusammenschnitt der Filmsequenzen, Alexander Frank und Stefan Vock für die Technik. Ein großes Dankeschön sagte Obmann Thomas Hrabal auch an Bianca Hartmann und Simon Boch, die sehr viel Hintergrundarbeit geleistet haben. Mit dem „Walkürenritt“ von Richard Wagner und dem Film „Star Wars“ begann das großartige Konzert in der voll besetzten Sporthalle. Danach folgten Filmklassiker wie „James Bond 007“ oder „Der König der Löwen“. Beim „Brassed Off" – mit Pauken und Trompeten“, einer britischen Tragikomödie, sorgte Solistin Veronika Fassler für ein tolles Flügelhornsolo. Judith Bös führte die Besucher durch das Programm.

Der zweite Teil des Programmes begann mit „Winnetou“, wobei Andrea Kernreiter ein wunderschönes Mundharmonikasolo spielte.

„Music was my first love“, gesungen von Wolfgang Lehner, zeigte einen Rückblick auf die Kindheit und musikalischen Anfänge der Musiker des Musikvereins. Das „Phantom der Oper“ und die Zugabe mit „Grisu“, der ein Feuerwehrmann werde wollte, endete das Filmprogramm. Für den großen Applaus und die Standing Ovations wurden die Besucher dann noch mit einigen Traditionsmärchen belohnt.

Obmann Thomas Hrabal konnte auch Landtagspräsident Karl Wilfing, Bürgermeister Josef Fürst und Vizebürgermeister David Jilli begrüßen. Vorstandsdirektor Markus Fischer von der Sparkasse Poysdorf überreichte eine Jubiläumsspende und gratulierte zum 40-Jahr-Jubiläum des Musikvereines.

