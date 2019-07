Wo einst Woche für Woche der Ball gejagt wurde und sich Fußballteams über Tore freuten, fliegen jetzt Pfeile durch die Luft. Abgefeuert von Schützen einer Reiterbogenschule, die sich auf Pferden über den in Mitleidenschaft gezogenen Rasen bewegen. Zugegeben, der Bockfließer Fußballplatz war auch zu Hochzeiten der dort beheimateten Kicker keine Luxusanlage, der FKB aber doch ein beliebter Verein.

Einer von so vielen im Bezirk Mistelbach, der auch 2019/20 Spitzenreiter in NÖ bei den Fußballvereinen sein wird. 44 Mannschaften gehen an den Start – so viele wie nirgendwo sonst. Dazu kommen noch vier neue Frauenteams, die aus einer Hobbyliga in den NÖ Fußballverband eingegliedert werden und in die neue „Frauengruppe Weinviertel“ übersiedeln. Mit den in der Gebietsliga etablierten Paasdorferinnen und Neudorferinnen sind es insgesamt sechs Frauenteams.

Hohe Zahlen, und doch reiht sich der Bezirk in einen Trend ein, von dem das ganze Bundesland befallen ist, und der für Sorgenfalten bei Klub- und Verbandsfunktionären sorgt: Das Vereinssterben geht um.

Die Gesamtzahl der Vereine schrumpfte in den vergangenen Jahren kräftig (siehe Grafik rechts oben). 2012/13 zum Beispiel waren im Bezirk noch 51 Herren- und zwei Frauenteams am Start. Abseits von Bockfließ gingen seither etwa in Wulzeshofen, Frättingsdorf, Siebenhirten, Ginzersdorf oder im nahen aber zu Gänserndorf gehörenden Ringelsdorf die Lichter aus.

Andere Vereine handelten proaktiv, um nicht bald die Nächsten auf dieser Liste zu sein. So war das gemeinsame Antreten von Paasdorf und Atzelsdorf ab 2012 quasi ein Pionierprojekt, das erst vor wenigen Wochen Nachahmer fand: Herrnbaumgarten und Schrattenberg bilden in der neuen Saison der 2. Klasse Weinviertel Nord ebenso eine Spielgemeinschaft (SG) wie Altruppersdorf und Kleinhadersdorf. Die Gründe lagen auf der Hand: Zu wenig einheimische Spieler, Probleme bei Reserve und Nachwuchs, bessere Zukunftsperspektive. „Damals war die Zeit dafür noch nicht reif. Jetzt schon“, erzählt Herrnbaumgarten-Obmann Erich Ribing, dass es schon vor neun und fünf Jahren Überlegungen gegeben habe, mit Schrattenberg zusammenzuarbeiten.

Poysdorfer Gemeinden mit Spielgemeinschaften

Dass es zur zweiten genannten SG zwischen Altruppersdorf und Kleinhadersdorf kam, ist naheliegend. Beide Gemeinden gehören zu Poysdorf, das rund 5.500 Einwohner zählt und bis dato fünf Fußballvereine beherbergte. Durch die SG sind es jetzt nur noch vier. Ähnlich die Situation in Asparn: Hier kommen drei Vereine auf rund 1.900 Einwohner.

Gut möglich, dass man sich auch dort oder sonst wo im Bezirk bald Gedanken machen muss, mit wem oder wie man am besten zusammenarbeitet – oder dass man das hinter den Kulissen längst schon tut ...