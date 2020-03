Das Weinviertel trauert um ein politisches Urgestein der Region: Karl Schwab, geborener Garmannser, jahrzehntelang in der Ladendorfer und NÖ Politik aktiv, verstarb am 6. März im 85. Lebensjahr.

Man kannte Karl Schwab als einen bodenständigen Menschen, eng mit der Heimat verbunden. Zeit seines Lebens in der Landwirtschaft tätig, 1963 hatte er den elterlichen Hof übernommen, lag ihm dieser besonders am Herzen. Auch am Herzen lag ihm die Politik. 1975 wurde Schwab als FPÖ-Mandatar in den Ladendorfer Gemeinderat gewählt, wo er bis 1995 mitarbeitete.

Zwischen 1989 und 1995 vertrat er das Land Niederösterreich im Bundesrat, mit einer kurzen Unterbrechung als Mitglied des niederösterreichischen Landtages 1992/1993. Im April 2008 wurde er für die FPÖ neuerlich in den niederösterreichischen Landtag gewählt, 2010 legte er sein Mandat im Landtag zurück. 46 Jahre lang trat der erfolgreiche Landwirt für seine Partei ein, die nach einem innerparteilichen Eklat nicht mehr die seine war. Karl Schwab trat 2017 geschlossen mit Manfred Gail und anderen Ladendorfer FPÖlern aus der Partei aus und wechselte mit dieser Gruppe zur Liste Niederösterreich.

Die Beisetzung findet am 13. März um 10 Uhr statt.