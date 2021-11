Künstler mit Augenzwinkern: Trauer um Franz Rudolf Kunz

Franz R. Kunz hat den Pinsel und den Meißel zum letzten Mal aus der Hand gelegt. Die Krankheit nahm ihm die Kraft, die letzten Marmorblöcke zu vollenden, die er sich noch vorgenommen hatte. Am 26. Oktober verstarb er im 76. Lebensjahr.

Er war ein großartiger Künstler und ein wunderbarer bescheidener Mensch, dabei unendlich diszipliniert, reflektiert und vielseitig. Noch am Sterbebett philosophierte er ohne Bitterkeit über die Kunst im Allgemeinen, zitierte Gedichte von Goethe und sprach über die Ehrlichkeit im Leben.

Professionelle Distanz und hoher Anspruch

Diese selbst auferlegte Ehrlichkeit war ihm immens wichtig. Er schaffte es bis zuletzt, mit Augenzwinkern und Humor auch auf schwierige Phasen seines Lebens zurückzublicken. Selbstmarketing, Netzwerker und dekorative Hobbymaler belächelte er mit Milde und professioneller Distanz, wissend um den hohen Anspruch, den er sich als akademisch ausgebildeter Künstler stets auferlegt hatte.

Großzügig teilte er seine Ansichten mit wenigen engen Freunden und erfreute sich still daran, wenn sein profundes Werk verstanden und entsprechend gewürdigt wurde.

Franz Kunz hinterlässt ein beeindruckendes und äußerst umfassendes Lebenswerk, das in Fachkreisen hoch anerkannt wird. Der liebevolle Blick auf das Weinviertel liegt fast allen seinen Motiven zugrunde.

Die Gemeinde Ladendorf ehrte ihn zuletzt mit der Benennung einer Straße.

Franz Rudolf Kunz wird am 4. November um 14 Uhr in der Aufbahrungshalle Ladendorf feierlich verabschiedet und am Ortsfriedhof bestattet.