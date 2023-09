Mistelbach Gas-Tarifänderung dauerte acht Monate

Das kanns ja jetzt nicht sein, dachte sich ein Mistelbacher: Am 4. April war ein im Bürgerbüro der EVN in Mistelbach neuer, günstigerer Gastarif für seine Mutter vereinbart worden, am 7. August war der noch immer nicht umgestellt.

Zur EVN war die 92-jährige Mistelbacherin mit Dezember 2022 gewechselt, nachdem ihr ihr bisheriger Billig-Lieferant wegen der Kostensteigerung den Vertrag gekündigt hatte. Die Ernüchterung kam dann in März, als die Rechnung für den „2. Teilbetrag“ von 4.325 Euro für die pflegebedürftige Dame ins Haus flatterte. Nach Vorsprache beim Service-Büro in der Hafnerstraße wurde der Tarif gewechselt, seither wurden Teilbeträge von 950 Euro überwiesen – wie vereinbart. Trotzdem schrieb die EVN der Mistelbacherin Mitte Juni eine Jahresrechnung von 5.433 Euro, samt einem neuen Teilbetrag von 1.277 Euro, vor. „Meine Mutter versteht nicht, warum da jetzt wieder tausende Euro verlangt werden“, sagt der Sohn, der die Frau in dieser Causa unterstützt. Nach einer Urgenz wurde die Jahresabrechnung zwar nach unten korrigiert, bei einem Telefonat mit der Hotline zeigte sich der EVN-Mitarbeiter über die Tarifanpassung überrascht, da diese nicht im System hinterlegt war: „Anscheinend hat die Mitarbeiterin im Mistelbacher Büro vergessen, das im System zu ändern“, war die Auskunft, die der Sohn bekam. Und das, obwohl er damals eine schriftliche Bestätigung zum Tarifwechsel bekommen hatte. Damit wurde dieser nicht mit April, sondern erst acht Monate später mit 25. Oktober wirksam.

„Wir haben, wie von der Kundin Ende April gewünscht, den Teilbetrag auf 950 Euro reduziert. Bei der Endabrechnung im Juni wurde aber leider nicht berücksichtigt, dass die Kundin weiterhin vierteljährlich 950 Euro bezahlen will“, sagt EVN-Sprecher Stefan Zach. Die Änderung wurde nachträglich erst ab dem zweiten Teilbetrag durchgeführt: „Wir haben nun die ursprüngliche Jahresabrechnung storniert, die Teilbeträge ab dem ersten Teilbetrag auf 950 Euro reduziert und neu abgerechnet. Alle bisher getätigten Zahlungen wurden dabei berücksichtigt“, sagt Zach: „Es ergibt sich leider trotzdem ein zu zahlender Betrag von 2.264 Euro, fällig Mitte September.“

Antworten, die den Sohn der Mistelbacherin nicht befriedigen: „Warum gibt die EVN Verbilligungen nicht weiter, sondern erst nach persönlicher Vorsprache?“, ärgert sich der Mistelbacher. Und wie könne es sein, dass errechnete und zugesagte Teilbetragshöhen nicht weitergegeben werden, sonder überhöhte Teilbetragsforderungen gestellt werden?

Dass die EVN-Tochter Netz NÖ satte 42 Tage gebraucht hatte, um ein Guthaben rückzuüberweisen, ist für den Sohn nur ein weiteres Indiz, dass die EVN sich da ein Körberlgeld verdienen will: „Meine Mutter ist kein Einzelfall“, glaubt er und verweist auf ähnliche Fälle in seinem Bekanntenkreis. Bei der Bezahlung der Stromrechnung für das kleine Haus im Bundesschulzentrums-Viertel muss er seiner Mutter längst unter die Arme greifen.