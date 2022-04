Ära Alois Mareiner endet mit 2. Mai

Werbung

Am 1. Mai feiert Alois Mareiner (ÖVP) seinen 65. Geburtstag – und mit Ende des Tages legt er sein Bürgermeisteramt zurück, und scheidet auch als Gemeinderat aus.

Geplant wäre dieser Rücktritt bereits vor der letzten Gemeinderatswahl gewesen, aber da kein neuer Spitzenkandidat gefunden wurde, entschloss sich Mareiner, nochmals anzutreten, aber nur mehr für die halbe Periode zur Verfügung zu stehen.

1990 kam Alois Mareiner in den Gemeinderat und war bis 2005 als Umweltgemeinderat tätig. Nach einer fünfjährigen Pause trat er dann 2010 bei der Wahl als Spitzenkandidat an und wurde zum Bürgermeister gewählt. Außerdem war er jahrelang Gemeindeparteiobmann, auch dieses Amt wird er demnächst zurücklegen.

Nachmittagsbetreuung, Rückhaltebecken und Siedlungserweiterung

Auf welche größeren Projekte ist der scheidende Bürgermeister besonders stolz? „Wir konnten die gut angenommene schulische Nachmittagsbetreuung einrichten. Gaubitsch ist durch die Errichtung von zwei Rückhaltebecken nach Starkregen vor Vermurungen und Verschlammungen geschützt. Die Siedlungserweiterung in Gaubitsch mit zwei Reihenhausanlagen und neuen Bauplätzen in allen drei Orten mit der dazugehörigen Infrastruktur konnten durchgeführt werden“, freut sich Mareiner.

In seine Amtszeit fiel auch die Erneuerung der Nebenanlagen. Die Feuerwehren in Altenmarkt und Gaubitsch erhielten neue Fahrzeuge. Vorreiter war die Gemeinde mit dem Dorferneuerungsprojekt „Stromgleiter“, einem Carsharingmodell für E-Autos.

„Ich freue mich auch, dass unter den Gemeinderäten eine geordnete Kommunalpolitik möglich ist und das Katastraldenken nicht mehr so ausgeprägt ist. Wir sind eine Gemeinde geworden, das steht im Vordergrund.“ Die größte Herausforderung für Bürgermeister Mareiner war und ist noch immer die Suche nach einem praktischen Arzt für die Bevölkerung. Es wäre für ihn ein guter Abschluss, wenn sich noch vor dem 1. Mai ein Arzt finden würde, denn für die Gemeinde etwas bewegen, das hat ihm immer großen Spaß gemacht.

In Zukunft möchte Mareiner mit seinem neuen E-Bike die Gegend erkunden, anfallende Arbeiten in seinem Haus erledigen und sich ganz viel seiner Familie widmen. Um sein „neues“ Hobby macht er aber ein Geheimnis und will es um keinen Preis verraten.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.