Baumrodungsexperte spendete und pflanzte junge Bäume

Wenn Bernhard Regen in Arbeitskleidung unterwegs ist, dann kann man annehmen, dass er alte, kranke oder zu groß gewordene Bäume umschneiden muss. In der vorigen Woche war es aber anders, denn der Baumrodungsexperte war mit den Gemeindemitarbeitern unterwegs, um Bäume zu pflanzen. „Die Grundidee war, dass ich nicht immer nur Bäume schneiden will, sondern auch etwas zurückgeben und nachpflanzen mag. Egal ob das die Gemeinde, ein Verein oder eine Privatperson ist“, erzählt Bernhard Regen, der damit auch zum Klimaschutz beitragen möchte.

In Kleinbaumgarten mussten beim Spielplatz insgesamt zwei Bäume umgeschnitten werden, da diese kaputt waren. In Absprache mit dem Bürgermeister kaufte der Baumprofi dann insgesamt fünf Platanen. Diese wurden mithilfe der Gemeindearbeiter Josef Regen und Martin Wimmer am Spielplatz und hinter der Kapelle in Kleinbaumgarten gepflanzt. Auch vor der Volksschule in Gaubitsch wurden zwei Platanen als Schattenspender eingesetzt.

Regen ist nun auf den Geschmack gekommen und möchte auch in Zukunft noch mehr Bäume pflanzen. „Es ist schön, wenn man den Bäumen beim Wachsen zusehen kann, denn wir brauchen Bäume zum Leben“, ist er überzeugt.

Auch Bürgermeister Franz Popp ist von dieser Idee begeistert.