Bei angenehmen Temperaturen und in entspannter Atmosphäre fand im schönen Garten von Bürgermeister Alois Mareiner ein gemütliches Sommergespräch über den geschlossenen Kirchenwirten, die Sommerarbeit in der Gemeinde und die Suche nach einer neuen Kassen-Hausärztin mit NÖN Mitarbeiterin Susanne Bauer statt.

NÖN: Beim letzten Unwetter wurde auch das Gemeindegebiet vom Hagel getroffen. Welche Gemeindegebäude wurden beschädigt und sind diese mittlerweile schon repariert?

Mareiner: Alle Gemeindegebäude, von Bushaltestelle, über die Kapellen in Altenmarkt und Kleinbaumgarten, die drei Feuerwehrhäuser und der Bauhof sind beschädigt, aber bis jetzt nur notdürftig ausgebessert, aber demnächst wird mit der Reparatur begonnen.

Das Retentionsbecken West ist noch nicht ganz fertiggestellt. Hat es sich bei den letzten Unwettern trotzdem schon bewährt?

Mareiner: Es hat funktioniert und ist mit Wasser gefüllt, somit ist Gaubitsch vor massiven Unwetterfolgen geschützt.

Mit der Schließung des Kirchenwirtes hat Gaubitsch nun keinen Wirt mehr. Wo können künftig Feste stattfinden?

Bürgermeister Alois Mareiner: Diese Schließung ist sehr schade, denn vermutlich werden wir auch keinen Wirt mehr an diesem Standort bekommen. Bei manchen Festen kann der Wimmer Stodl in Kleinbaumgarten einspringen und für kleinere Empfänge der Gemeinde steht der Gemeindesaal zur Verfügung.

Wer kocht nun für die Volksschule und Kindergarten? Wer übernimmt die Kunden, die Essen auf Rädern erhalten haben?

Mareiner: Die Schule und den Kindergarten versorgt seit einiger Zeit das Gasthaus Wiesmann aus Waltersdorf. Die Kunden von Essen auf Rädern müssen sich, so leid es mir tut, selber um Ersatzmöglichkeiten umsehen. Um die Kommunikation im Ort zu erhalten, wurde aber bereits angedacht, im ehemaligen Gasthaus Freudenberger ein kleines Kommunikationszentrum einzurichten.

Wie sieht es mit der ärztlichen Versorgung im Gemeindegebiet aus, da die Ärztin erst kürzlich ihre Ordination aus gesundheitlichen Gründen geschlossen hat?

Mareiner: Innerhalb von 14 Tagen hat Gaubitsch mit der Schließung der Ordination und des Wirtes an Lebensqualität verloren. Aber gemeinsam mit der Ärztekammer arbeite ich mit Hochdruck daran, einen neuen Arzt nach Gaubitsch zu bringen.

Gibt es Projekte, die noch im Sommer fertiggestellt werden?

Mareiner: Die Fertigstellung der Straße vor der neuen Reihenhausanlage in Gaubitsch wird erst in der nächsten Gemeinderatsitzung beschlossen und in der neuen Siedlung in Kleinbaumgarten werden die Gehsteige von den Gemeindearbeitern gepflastert und der Unterbau für die Straße wird eingebracht.

Gibt es sonst noch neue Informationen?

Mareiner: Die Corona-Testungen in Altenmarkt wurden eingestellt, können aber bei Bedarf jederzeit wieder starten. Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich bei den vielen freiwilligen Helfern bedanken.

Werden Sie heuer noch in einen wohlverdienten Urlaub fahren?

Mareiner: Ja, meine Frau und ich fahren mit Familienmitgliedern auf eine Selbstversorgerhütte nach Salzburg und werden dort wandern gehen.