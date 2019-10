„Meine Schwester hatte die Idee, ich solle mich beim Jungbauernkalender bewerben, ich hätte gute Chancen“, erzählt Amtsleiter Markus Freudenberger lachend.

Da er als landwirtschaftlicher Facharbeiter auch Haupterwerbslandwirt ist – mithilfe seiner Eltern bewirtschaftet er insgesamt 135 Hektar - wagte er den Schritt und schickte einige Bewerbungsfotos weg. Aus 1.500 Bewerbern wurde Freudenberger dann zu einem Casting mit 150 anderen Kandidaten eingeladen. Eine Jury wählte dann aufgrund eines Interviews und Probefotos die Besten aus und legte auch gleich fest, welches Motiv und welchen Monat der jeweilige Jungbauer darstellen soll.

"Es war für mich nie unangenehm"

Für „Max“, wie ihn seine Freunde nennen, wurde der August zugeteilt und er bereitete sich darauf intensiv mit Sport und Krafttraining vier bis fünfmal die Woche vor. Das Fotoshooting fand für jeden Jungbauern an einem anderen Ort in ganz Österreich statt. Der 32-jährige wurde in die Steiermark auf einen Bauernhof in Krakauhintermühlen zum pikanten Shooting eingeladen. „Obwohl es ein sehr freizügiges Foto geworden ist, war es für mich nie unangenehm. Das Team war ausgesprochen nett, es herrschte eine angenehme Atmosphäre“, erinnert sich Freudenberger.

Aus Zeitgründen wird der sympathische Single die Landwirtschaft 2020 verpachten. Er möchte Amtsleiter in der kleinen Gemeinde bleiben, und dass der Jungbauernkalender auch am Gemeindeamt einen Ehrenplatz bekommt - neben dem Bundespräsidenten und der Landeshauptfrau, ist selbstverständlich.