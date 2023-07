Lebensimpulse wurden zu einem Buch

„Ein Buch zu schreiben hatte ich gar nicht vor – das hat sich dann Schritt für Schritt ergeben“, erzählt lächelnd Eva Maria Stohl.

Mit ihrem Mann Johann Stohl, der in Altenmarkt einen landwirtschaftlichen Betrieb betreibt, und dem Hund Oskar lebt sie in einem Reihenhaus in Gaubitsch. Die Autorin ist freischaffende Künstlerin und ausgebildete Mentaltrainerin und Coach für Neurosystemische Integration und ganzheitliche-integrative Trauma-Arbeit. Dafür absolvierte sie eine Corona geschuldete Onlineausbildung bei Verena König. In Kleingruppen war es aber trotzdem möglich, dass sie sich mit Kurskollegen vernetzen und treffen konnte. Seit Herbst bietet sie nun Termine in ihrem Praxisraum im Laa-Plus an.

Die Autorin lebt sehr bewusst, genießt die Natur, ist sehr gerne in ihrem Garten anzutreffen und baut daher auch ihr eigenes Gemüse in einem großen Selbstversorger-Garten an.

„Bei Spaziergängen mit Hund Oskar, einem Westhighland Terrier, kommen so viele Impulse und Eindrücke, aber auch Erlebnisse auf mich zu. Die habe ich zuerst auf kleinen Notizzetteln aufgeschrieben – später dann in meinen Computer“, erzählt Stohl, wie es zu dem Buch kam. Einem Impuls folgend setzte sie sich mit dem Verlag Books on Demand in Verbindung. Der Verlag stimmte zu, gestaltete das Cover nach Stohls Wünschen und schon war das Buch mit dem Titel „Die Stille Weite“ im Entstehen. Die Autorin hat in Erzählform, im Jahreskreis, ihre Eindrücke aus ihrer Kraftquelle der Natur beobachtend, spürend und sehend niedergeschrieben.

Natürlich ist das Buch nicht nur für Freunde, sondern kann auch im Buchhandel und als E-Book erworben werden.