Umweltbewusst zu leben war und ist für Magdalena Seidl eine Lebenseinstellung. Lange war sie auf der Suche nach alternativen Produkten, welche keine umweltschädlichen Inhaltsstoffe enthalten.

Da diese schwer oder gar nicht zu kaufen sind, holte sie sich aus dem Internet und aus einschlägigen Büchern Infos zur Herstellung von Haushaltsprodukten. Mit dem autodidaktisch erworbenen Wissen probierte sie die Rezepte aus und kann nun sagen, wie einfach es ist, flüssige Handseife, Handgeschirrspülmittel und ein Duschbad aus Kernseife herzustellen. Die Produkte füllt sie in Glasbehälter und freut sich, auch Plastik zu sparen.

Wäschewaschen in Kastanien

Seidl weiß, sie kann dadurch zwar nicht die Welt retten, aber einen kleinen Beitrag leisten, um Plastikflaschen und Mikroplastik zu vermeiden. „Es zahlt sich aus, im Herbst Kastanien zu sammeln“, erzählt Seidl begeistert und verrät, dass sie ihre Wäsche mit Kastanienmüsli oder Efeublättern wäscht.

Wenn sie über ihr Umweltbewusstsein erzählt, kommt sie ins Schwärmen: „Es ist ein Traum, was uns die Natur alles bietet und ein Wahnsinn, was man mit umweltschädlichen Mitteln im Haushalt anstellen kann.“ Ab März ist sie in Pension und möchte dann ihr Wissen und ihre Begeisterung weitergeben.

Gerne würde sie dann bei Vorträgen und Workshops die einfache Herstellung der Haushaltsmittel erklären und zeigen. Außerdem schwebt der Gaubitscherin die Gründung eines ÖKO-Tauschkreises vor, den sie mit interessierten Menschen gründen möchte, damit alternative Hausmittel, landwirtschaftliche Produkte und Dienstleistungen unkompliziert und rasch getauscht werden können. Anfragen unter LeniSeidl@hotmail.com.