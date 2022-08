Praxis ab September geöffnet

Die Freude ist auf beiden Seiten groß: Einerseits freut sich Bürgermeister Franz Popp mit seinem Team und andererseits freut sich auch Ärztin Daniela Cadariu, denn sie wird die vakante Gaubitscher Arztpraxis für Allgemeinmedizin mit Hausapotheke mit 1. September übernehmen.

„Nach 32 Jahren als Fachärztin im Spital wurde es Zeit für eine Veränderung“, erzählt die Fachärztin für Chirurgie, die auch eine Praxis auf Wahlarztbasis in Wien hat und in Hollabrunn das Modegeschäft „Felicita Mode“ führt. Die Arztpraxis in Gaubitsch wird sie als Kassenstelle führen, aber alle Facharztangebote weiterhin auf Wahlarztbasis nach Vereinbarung in geeigneten Räumlichkeiten anbieten.

Gemeinsam mit ihren beiden Mitarbeiterinnen Sabine Gass und Conny Appel ist sie ab 1. September in der Praxis unter der Telefonnummer 02522 84197 zu erreichen. Donnerstag wird übrigens ordinationsfrei sein.

