Straßenbau dominierte die jüngste Gemeinderatssitzung

In der Kellergasse Gaubitsch wurde bereits eine doppelte Spritzdecke aufgebracht und jetzt nachträglich beschlossen.

Die Hintausstraße in Altenmarkt soll saniert werden – dafür wurde von der Agrarbezirksbehörde eine Förderung im Ausmaß von 55 Prozent bei einer maximalen Baukostensumme von 100.000 Euro zugesagt. Die Vergabe erfolgte an die Firma Held&Francke mit einer Auftragssumme in Höhe von 95.217,96 Euro.

Alle anderen Projekte wurden ebenfalls einstimmig die Firma Held&Francke übergeben, da sie bei den Angeboten Bestbieter waren.

Förderung angehoben. Aufgrund der hohen Preissteigerungen der letzten Jahre – aber speziell in der Baubranche, beschloss der Gemeinderat eine Anpassung der Abbruch und Wiederaufbauförderung.

Die aktuelle Förderung von jeweils 2.000 Euro nach Fertigstellung des Rohbaues und nach Fertigstellungsmeldung wird ab 1.7. auf jeweils 3.000 Euro angehoben.