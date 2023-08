Windkraft-Volksabstimmung: Beschluss wurde vertagt

In Gaubitsch soll ein Windpark mit sechs Windrädern südlich des Ortes entstehen. Zur Absicherung und um etwaige Streitigkeiten vorab abzuwenden, wollte der Gemeinderat die Meinung der Bevölkerung zum Thema wissen und beschloss die Volksbefragung, eine Fragestellung war auch rasch gefunden.

Zuletzt gab es in einem ähnlich gelagerten Fall in der Gemeinde Sulz (Bezirk Gänserndorf) aber politischen Stunk: Denn die beabsichtige Fragestellung bezog sich auf kein Thema, das den Wirkungsbereich der Gemeinde berührte. Also fragten die Gaubitscher beim Land NÖ nach, ob ihre Fragestellung möglich wäre. Die Antwort war ein klares Nein. „So, wie wir uns das gedacht haben, können wir nicht fragen“, sagt Bürgermeister Franz Popp (ÖVP). Also wurde der Gemeinderatspunkt abgesetzt. Derzeit ist man in enger Abstimmung mit der Rechtsabteilung des Landes. Mit einer abgesicherten Fragestellung rechnet er in zwei bis drei Wochen, bei der nächsten Gemeinderatssitzung Mitte September soll die Volksabstimmung dann wieder auf der Tagesordnung stehen.

Wie schaut es mit der Zustimmung im Gemeinderat zum Thema Windpark aus? Sowohl ÖVP als auch SPÖ seien für das Projekt, sagt der Bürgermeister. Zwei schwarze Gemeinderäte wären allerdings nicht glücklich damit, dass am höchsten Punkt der Gemeinde im Bereich Kastnerkreuz und Kühberg auf 284 Metern Windräder erricht werden sollen. Dabei geht es aber rein um diesen Standort.

Ursprünglich wären sechs Windräder mehr in der definierten Windradzone möglich gewesen. Auf Wunsch der Gemeinde wurde die aber im Bereich Gritschberg und beim Lienenwald verkleinert. Hier wären noch vier bzw. zwei Windräder möglich gewesen. Gebaut sollen Windräder modernster Bauart der 7,7 kW-Klasse und einer Nabenhöhe von 175 Metern werden, die insgesamt Strom für 20.000 Haushalte erzeugen werden.

Wie geht es jetzt weiter? Bei der Windkraft Simonsfeld, sie wird vier der sechs Anlagen bauen, wartet man jetzt auf die Volksbefragung. Je ein Windrad wird von EVN und ImWind errichtet. Wie weit bremst diese Verschiebung? „Das Projekt schiebt sich damit nach hinten“, sagt Simonsfeld-Vorstand Markus Winter. Sobald das OK aus der Gemeinde da ist, wird mit den Voruntersuchungen begonnen werden, die teilweise eine lange Untersuchungszeit haben: Die ornithologische Studie läuft beispielsweise 18 Monate. Danach folgt die Umweltverträglichkeitsprüfung, bei der Winter fix mit einem Einspruch von Projektgegnern rechnet. Ist das Verfahren geklärt, kann bestellt werden - Lieferzeit: 1,5 Jahre. „Das heißt, dass wir vermutlich Mitte 2027 frühstens mit der Errichtung beginnen können“, sagt Winter.

Gibt es Gegner im Ort? „Überschaubar“, sagt Bürgermeister Franz Popp. In einem Brief wandte sich aber bereits die Initiative GEGENwind an die Gaubitscher, in dem die angebliche Gesundheits- und Umweltschädlichkeit derartiger Anlagen behauptet wird. „Letztendlich geht's nicht ums Klima - es geht ums Geld“, sagt Nina Rank in dem Brief.